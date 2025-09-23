Salen a la luz los primeros detalles de la Semana Santa de Valladolid 2026: el pintor Ferrer-Dalmau, autor del cartel

El prestigioso pintor Augusto Ferrer-Dalmau será el autor del cartel oficial de la Semana Santa de Valladolid 2026. El artista, referente internacional en la pintura histórica, ha aceptado el encargo de realizar la obra que anunciará la Semana de Pasión vallisoletana.

Una de las celebraciones más importantes de la ciudad y declarada de Interés Turístico Internacional, que el próximo año versará sobre la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, según establece el turno rotatorio fijado por las 20 cofradías.

Según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid, la designación ha sido comunicada por el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, al alcalde de Valladolid y presidente del Patronato de Honor de la Junta de Cofradías, Jesús Julio Carnero, tras la reunión de la Comisión Permanente celebrada en la tarde de hoy.

El encargo será presentado a principios del próximo mes de febrero en los prolegómenos de la Cuaresma y con él la ciudad del Pisuerga reafirmará su apuesta por vincular el arte de primer nivel con una de las tradiciones religiosas y culturales de la ciudad.

Y es que, cabe recordar que Ferrer-Dalmau estuvo afincado durante algunos años en Valladolid, por lo que es conocedor de su Semana Santa. Además, es uno de los grandes maestros de la pintura histórica contemporánea y a lo largo de su trayectoria ha plasmado en sus obras episodios clave de la historia de España con un estilo realista y "un extraordinario rigor documental".

Sobre Augusto Ferrer-Dalmau

Cabe destacar que Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964) es un destacado pintor español contemporáneo, especializado en temas históricos y militares.

Formado en la Escuela de Bellas Artes de la Diputación de Barcelona, es doctor honoris causa por la Universidad CEU San Pablo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, así como de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes.

Entre sus obras más conocidas se encuentran “La carga de los mamelucos” y “El general Castaños”, dos emblemáticas representaciones de la Guerra de Independencia Española, y a lo largo de su carrera también ha explorado temas religiosos.

Entre sus distinciones más relevantes, destaca el Premio Nacional de Cultura (2012), otorgado en reconocimiento a su contribución al arte histórico, y el Premio Ejército de Tierra, que le fue concedido por el Ejército español en virtud de su dedicación a la pintura militar.

Asimismo, ha sido galardonado en certámenes y exposiciones internacionales, como el Premio de la Fundación Goya, que resalta su enfoque detallado por la pintura histórica.

Y es que, sus obras se han exhibido en importantes museos, como el Museo del Prado, y en galerías de arte en España y el extranjero, consolidando su prestigio como uno de los principales exponentes de la pintura histórica contemporánea.