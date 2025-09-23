Mazazo para el vallisoletano Iván Rojo en Operación Triunfo 2025: nominado a las primeras de cambio y riesgo de expulsión

Si la pasada semana, concretamente el lunes 15 de septiembre, fue un gran día para el vallisoletano de Tudela de Duero, Iván Rojo, que se convertía en el último ‘triunfito’ en entrar a la academia en la Gala 0 de Operación Triunfo 2025, este lunes 22, no ha sido igual el pucelano.

El vallisoletano se va a enfrentar a una complicada segunda semana dentro de la academia ya que se ha convertido en uno de los dos nominados que se va a enfrentar a la expulsión en la Gala 2 de Operación Triunfo que se va a celebrar este próximo 29 de septiembre.

La Gala 1 arrancó con la actuación grupal de todos los chicos que se encuentran en el concurso con el tema de Sonia y Selena ‘Yo quiero bailar’. Una actuación que arrancó con fuerza, pero con problemas de sonido que fueron criticados en las redes sociales por los amantes del programa.

Rojo interpretó junto a su compañera Olivia, una de las favoritas, la canción ‘I like the way you Kiss me’ que no sirvió para que Rojo se salvara de la nominación.

Chenoa, tras la actuación de los triunfitos calificó como “dificililla” la interpretación de la canción. La evolución del vallisoletano no fue la suficiente para que el artista vallisoletano se salvara de la nominación.

Leire Martínez, miembro del jurado junto a Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero valoró la actuación de Iván Rojo antes de proponerle como uno de los cuatro artistas para abandonar la academia.

Martínez se dirigía a Iván asegurando que la canción que les había tocado “les había jugado una mala pasada” y que la afinación “no era la más acertada”.

“Es importante tener claro qué es lo que proyectamos. A veces creemos estar haciendo algo que, realmente, es muy distinto a lo que los demás vemos”, añadía la exvocalista de Leire Martínez.

Junto a Iván, en un primer momento, otros tres ‘triunfitos’ fueron propuestos para la expulsión, como viene ocurriendo en otras ediciones y según el formato del concurso.

Judit fue salvada, primero, por los profesores y Max por los compañeros, que tampoco dieron una segunda oportunidad a Iván Rojo.

Por tanto, el vallisoletano Iván Rojo y Claudia Arenas, que no corrieron la misma suerte que Judit y Max, serán los dos concursantes que se expongan a la primera expulsión de Operación Triunfo 2023.

El público decidirá la suerte del de Tudela de Duero igual que, con sus votos, hizo que Cristina sea la favorita en esta primera semana de concurso.

Habrá que esperar para saber si, a partir del lunes 29 de septiembre, Valladolid se queda sin representantes en uno de los concursos televisivos más populares o no. Todo está en manos del público.