Los jóvenes madrileños que reabrirán el único bar de un pueblo vallisoletano: "Queremos triunfar y dar lo mejor"

Rocío y Gilberto reabrirán el Bar El Rancho, de Lomoviejo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Era el pasado 2 de agosto, hace algo más de un mes, cuando EL ESPAÑOL de Castilla y León hablaba con Ángel Vegas Martín, un apenado, por aquel entonces, alcalde de la localidad vallisoletana de Lomoviejo.

El pueblo pucelano, ubicado a unos 15 kilómetros de Medina del Campo en un lugar en el que se respira tranquilidad y que cuenta con 157 habitantes, según los datos del propio Consistorio, se quedaba sin bar.

“El bar cerró el pasado mes de octubre del año 2024. Fue un palo muy duro porque era un lugar de reunión en el que charlar y tomarnos un refresco, una cerveza o un vino”, nos contaba el primer edil que añadía que “después de tener tres bares se habían quedado sin ninguno”.

Ángel Vegas Martín no es un tipo que se rinda fácilmente. Por ello, se volcó en la búsqueda de alguien que cogiera las riendas del establecimiento hostelero poniendo todo su empeño para que los vecinos volvieran a tener este punto de encuentro, tan importante en cualquier población pequeña.

Con esto, puso a disposición de quién lo quisiera un local de 110 metros cuadrados, 80 de patio y 15 de almacén, en total unos 200 metros, para que el que quisiera abriera un nuevo bar-tienda en la calle San Vicente número 20 del lugar.

Además, lo hacía con todas las comodidades y “ofreciendo el lugar por una renta anual de un euro” con “el agua, la luz e internet también gratuitos”.

Rocío y Gilberto, dos jóvenes madrileños de 27 años vieron, a través de este periódico, la oportunidad y se lanzarán a la aventura para abrir el bar-tienda El Rancho RG el próximo 26 de septiembre.

Rocío, Gilberto y su apuesta por Lomoviejo

Rocío Robles y Gilberto Soriano son dos jóvenes madrileños, de solo 27 años, que en la actualidad viven en Valladolid capital. Ella era repostera en la capital de España y él es técnico de Emergencias Sanitarias en la ciudad del Pisuerga.

Rocío es una “currante que lucha por conseguir sus metas”, como cuenta su pareja. Mientras que Gilberto es “un valiente que confía en mí y que siempre me anima”, añade la joven.

La pareja de madrileños que dará vida a Lomoviejo reabriendo su bar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

De hecho, la madrileña será la que se ponga al frente del bar en Lomoviejo, pero como confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, buena parte de la culpa, de que vaya a coger las riendas de esta nueva apertura, la tiene Gilberto, que la ha animado todo lo que ha podido y más y que promete echar una mano en todo lo que pueda y cuando su trabajo sanitario se lo permita.

“Vimos la noticia de EL ESPAÑOL de Castilla y León cuando estábamos de vacaciones, pero no llegamos a llamar. Mandamos un correo y nadie nos contestó. A mediados de agosto llamamos el 21 de ese mes firmamos el contrato”, aseguran los madrileños.

Llegar y besar el santo. Ahora buscan alquiler en Lomoviejo en algo que les “está resultando muy difícil porque no hay oferta de vivienda”, apunta la pareja.

Ventajosas condiciones

“Cuando hablamos con Ángel, el alcalde, le dijimos que habíamos visto la noticia en la prensa y le preguntamos que, si era verdad, que, si las condiciones eran tan ventajosas, y nos respondió que sí. Desde ese día nos ha ayudado en todo y le estamos muy agradecidos”, confiesa Rocío.

Como prometió el primer edil, el alquiler anual será de un euro, el contrato, en principio, es de un año también, pero la pareja espera que, “gracias a su buen trabajo puedan renovar”.

“No vamos a tener que pagar ni luz, ni agua, y, en principio, todo lo que necesitamos está. Eso es muy importante. Llevamos un mes de obras poniendo todo a nuestro gusto y muy contentos”, afirma Gilberto.

La apertura será el viernes, 26 de septiembre del que será un bar, pero también tendrá una tienda con productos de primera necesidad.

Rocío y Gilberto colocando el cartel del Bar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Bar y tienda

“Vamos a ofrecer cervezas, copas, cafés, y raciones normales, de momento. Queremos ser un bar tradicional, de los de toda la vida, en un principio y hasta que nos asentemos”, asegura Rocío.

Ella es repostera. De momento no va a realizar ninguna contratación y con la ayuda de Gilberto intentará tirar adelante y, quién sabe, si dentro de meses o años el equipo se amplía y ella llega a preparar para sus clientes sus ricas y dulces elaboraciones.

“Además de bar vamos a ser una tienda pequeña con productos como arroz, pasta, pan, galletas y algún que otro dulce. El nombre del local va a ser Rancho RG”, explica la que se va a poner al mando del negocio.

Siempre han querido tener un rancho y, de ahí, el nombre.

Triunfar y dar lo mejor

“Queremos triunfar y dar lo mejor a nuestros clientes con el fin de ofrecer al pueblo un servicio que es indispensable para cualquier municipio, sea del tamaño que sea, pero más importante en los pequeños. Un pueblo sin bar es un pueblo sin vida”, añade la joven hostelera.

Gilberto asegura que los vecinos de Lomoviejo están “muy contentos” y que “todo el mundo los anima” para que “abran lo antes posible” pero, de momento, esa fecha del 26 de septiembre no se mueve.

El objetivo de la pareja pasa por triunfar en su nuevo negocio y encontrar cerca de Lomoviejo una casa para cumplir otro sueño, el de construir su propio rancho que sirva de vivienda.

Ojalá esta pareja de madrileños lo consiga.