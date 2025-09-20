Detenida una mula informática en Valladolid que estafó más de 2.300 euros: los clientes nunca recibían sus compras

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de seis delitos de estafa online usando plataformas de compraventa, como ha informado a través de una nota recogida por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid ha llevado a cabo esta operación que ha permitido esclarecer varios delitos de estafa por internet.

Una investigación que arrancó tras la denuncia de una víctima que había intentado adquirir un teléfono por Wallapop. El comprador abonó 600 euros en la cuenta bancaria facilitada por el supuesto vendedor sin recibir el producto.

Los agentes comenzaban su labor de investigación y lograban identificar al titular de la cuenta bancaria receptora del dinero, constatando que la misma estaba vinculada a otras denuncias similares en diversos puntos del territorio nacional y todas compartían un patrón común.

La forma de actuar

La organización insertaba anuncios de productos electrónicos y de telefonía a precios muy competitivos en plataformas de compraventa.

Una vez que las víctimas se interesaran por los productos ofertados, debían previamente abonar los mismos en las cuentas bancarias facilitadas por los estafadores, si bien una vez pagados, los compradores nunca recibían los productos.

Según las pesquisas policiales, el individuo identificado actuaría como “mula informática” dentro de una organización criminal especializada en estafas online.

Su función consistía en recibir dinero de procedencia ilícita en su propia cuenta, y a su vez transferirlo a otras cuentas o ceder el uso de su cuenta bancarias a terceras personas, para que estos se beneficien del dinero obtenido de las estafas, todo ello a cambio de un pequeño porcentaje, o bajo promesa de otro beneficio, haciendo de las estafas y fraudes su modus vivendi.

Gracias a esta actuación, se han esclarecido un total de seis denuncias por hechos idénticos, con un perjuicio económico conjunto de 2.389 euros.