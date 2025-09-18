Muere un motorista en una colisión con un turismo en la rotonda del Colegio San Agustín de Valladolid
El personal sanitario trató de reanimar al herido sin éxito, por lo que finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento.
Un motorista de 58 años ha fallecido este jueves en Valladolid después de sufrir un accidente en la avenida Madrid, a la altura de la rotonda del Colegio San Agustín. El siniestro se produjo tras la colisión entre una motocicleta y un turismo.
El centro de emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada a las 19.18 horas, que alertaba de que el motorista había quedado inconsciente tras el impacto. La sala daba entonces aviso a la Policía Municipal de Valladolid, a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.
Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil de Sacyl y también intervino otra UVI móvil que pasaba por la zona. El personal sanitario trató de reanimar al herido sin éxito, por lo que finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento.