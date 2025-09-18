Blacklladolid, una cita con los autores más relevantes: una quinta edición protagonizada por literatura y gastronomía

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y los escritores Leonardo Padura, César Pérez Gellida y Dolores Redondo inauguran la quinta edición del certamen Blacklladolid. En la imagen junto a la alcaldesa de Fuensaldaña y el diputado de Cultura Miriam Chacón Ical

El castillo de Fuensaldaña se ha convertido un año más en el escenario principal del certamen nacional Blacklladolid.

Una quinta edición que daba inicio este jueves con el aforo completo para todas las jornadas y estará hasta el próximo domingo 21 de septiembre. La literatura y gastronomía se convertirán en protagonistas de un evento que reunirá a algunos de los autores más relevantes del panorama nacional e internacional.

Así como a ponentes vinculados con el mundo gastronómico en diferentes ámbitos. Durante la primera jornada, se ha llevado a cabo la inauguración del certamen. En este ha participado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y los organizadores del festival, los escritores César Pérez Gellida y Dolores Redondo.

Los dos autores entregaron a Conrado Íscar el Premio Especial Blacklladolid por su "apoyo desde el primer momento" al certamen literario.

"La Diputación ha estado desde el principio vinculada a Blacklladolid porque lo importante no es empezar, lo importante es mantenerse", ha expresado Conrado Íscar. Asimismo, dejó claro que el certamen se creó con la intención de "compartir mesa y mantel" con los mejores escritores del panorama nacional para hablar de literatura y libros.

El presidente de la institución provincial ha asegurado que siguen comprometidos con "el apoyo a la cultura en toda la provincia". Por su parte, Jesús González, subdirector general de Promoción del Libro, La Lectura y Las Letras Españolas, también ha intervenido en la inauguración.

González comenzaba agradeciendo a los organizadores del evento por invitarle y también a quienes "llenan este hemiciclo y colaboran con el fomento de la lectura".

Antes Carlos Zanón fue el encargado de dar comienzo al panel de charlas de esta edición. El barcelonés es conocido principalmente por sus novelas enmarcadas dentro del género negro, aunque también ha practicado la poesía y el ensayo crítico.

Gracias a títulos como 'No llames a casa', 'Yo fui Johnny Thunders' o 'Tarde, mal y nunca', Zanón ha sido traducido a varios idiomas y ha ganado premios como Valencia Negra, Silverio Cañada o Brigada 21.

“Me fascina la posibilidad de empezar de cero. Y a veces pasa. Si miro mi vida en los últimos años, veo personajes de la primera parte que ya no salen en la segunda. Pero creo que siempre acabamos siendo lo que somos, que no podemos escapar”, afirmaba.

Tras su intervención, el hemiciclo del castillo de Fuensaldaña recibió a Leonardo Padura, conocido por la serie de novelas policiacas protagonizadas por el detective Mario Conde, un personaje desordenado, fumador y bebedor, desencantado y melancólico.

El autor cubano se adentró por sus comienzos literarios, que estuvieron marcados por el béisbol: “A mí me encantaba el béisbol. Veía las estadísticas, sabía cómo lanzar…pero era malísima. Y ahí decidí que quería ser cronista deportivo. Pero vivo en un país socialista que había decidido que ya había suficientes periodistas, así que acabé en letras".

Después de esta primera jornada, Blacklladolid recibirá este jueves a José Miguel Mulet y Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, los escritores tras la exitosa Carmen Mola.