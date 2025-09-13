La dulce voz de Vanesa Martín y los DJs animan el último sábado de fiestas de Valladolid

Un concierto de Vanesa Martín en imagen de archivo

Valladolid encara sus días finales de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Más de una semana de diversión, de gastronomía, de actuaciones y de mucha fiesta en cada rincón de la ciudad.

Los más pequeños siguen disfrutando de los carruseles y las actividades infantiles. Mientras los mayores aprovechan cada DJ que hay en el centro de la ciudad o degustan manjares típicos en las casetas regionales o en la Feria de Día.

Este sábado, 13 de septiembre, la diversión continúa. Desde primera hora hay programación para todos. No faltará el torneo de ajedrez, ni la Tía Melitona para los pequeños. Así como Gigantes y Cabezudos.

[CONSULTA AQUÍ TODA LA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE VALLADOLID]

Sin olvidar la Orquesta Fortuna que animará la tarde en la pérgola de Campo Grande, el festival Lunatika o los 40 urban en Moreras.

El broche final lo pondrá Vanesa Martín con su actuación, a partir de las 23:00 horas, en la Plaza Mayor. Un show en el que el público disfrutará a lo grande con su último álbum titulado 'Casa Mía'.

Doce canciones que recorren su parte más sincera y honesta. Composiciones que vuelven a su raíz e identidad. "Es el disco para el que más he escrito en mi vida", confesaba en una entrevista con este medio.

Un día, en definitiva, para vibrar, bailar, cantar y darlo todo. Un sábado perfecto para despedirse de las fiestas de Valladolid y donde muchos ciudadanos ya comienzan la cuenta atrás para volver a los días más grandes de la ciudad.

Sábado 13 de septiembre

9:00 a 14:00 horas: Motocross Virgen de San Lorenzo – Circuito Rebollar

11:00 a 13:30 horas: Torneo de Ajedrez - Cúpula del Milenio

12:00 horas: Tía Melitona – La Rondilla (Pza. Ribera de Castilla)

18.00 horas. Corrida de toros para Uceda Leal, Fortes y Tomás Rufo con toros Victorino Martín en la Plaza de Toros.

18.30 horas. Gigantes y Cabezudos en la Acera Recoletos.

20.00 horas. Moreras Beach Fest 'Coocon Club Show Fest' en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'Fortuna' en la pérgola de Campo Grande.

De 20.30 a 02.00 horas. Lunatika, festival de música electrónica y vanguardista en el Museo Patio Herreriano.

20.30 horas. Actuaciones regionales de Cantabria y Navarra en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

De 21.30 a 03.00 horas. Discomovida Fevapeñas en la calle Marqués del Duero.

21.45 horas. Actuación de Salto Base en la Plaza Mayor.

De 22.00 a 03.00 horas. Los 40 Urban Sessions Valladolid: Ramsés López 'El Faraón' y José Vicens en Moreras.

De 22.00 a 03.00 horas. Los 40 Dance Sessions Valladolid: JM Duro y Arturo Grao en Moreras.

De 22.00 a 04.00 horas. Noise Room x Lorencito Fest en el escenario de La Rosaleda en Moreras.

22.15 horas. Sesión de pirotecnia Pibierzo (León) en el Paraje del Caño Hondo.

23.00 horas. Actuación de Vanesa Martín en la Plaza Mayor.