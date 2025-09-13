Carlos Sobera visita Valladolid en plenas fiestas y saborea sus pinchos más típicos: "Gracias por ser como eres"

Valladolid está inmersa en sus días más grandes. Momentos de celebración, diversión, reencuentros y muchas visitas.

Durante esta semana, la ciudad se viste de gala para acoger a los miles de turistas que recorren sus calles.

Algunos en busca de los mejores pinchos -tanto de la Feria de Día como de las casetas regionales-, otros atraídos por los grandes conciertos de la Plaza Mayor y otros, simplemente, quieren vivir esta experiencia y adentrarse en el ambiente festivo que se respira.

No cabe duda de que son numerosas las actividades que se pueden hacer. Mayores y niños encuentran entretenimiento en todos los rincones. Y este gran atractivo que Valladolid proyecta hace que las caras más conocidas del panorama nacional hagan una parada.

En este caso, ha sido Carlos Sobera quien ha sorprendido con una especial visita en mitad de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Y cómo no, ha hecho una visita a uno de los restaurantes más afamados de la ciudad.

El presentador se dejaba ver por el restaurante Los Zagales, en pleno corazón de Valladolid. Un lugar que es, sin duda, de los favoritos de las estrellas del país, y todavía más en estas fechas.

"Gracias por la visita y por ser como eres", expresaban desde el restaurante en una fotografía que compartían del famoso presentador.

Lo cierto es que el actor y presentador tenía este miércoles, 10 de septiembre, una representación de 'Inmaduros' en el Teatro Carrión. Una comedia argentina que habla sobre relaciones sentimentales y la inmadurez.

Sobera se subió el día 10 en dos ocasiones al escenario. A las 18:30 y a las 21:00 horas para hacer reir al público y lograr que pasaran un rato maravilloso.

Motivo por el cual, posteriormente, se le ha visto en estos días paseándose por los bares de la ciudad y disfrutando de los mejores pinchos que la ciudad tiene para ofrecer.

Un restaurante que, sin duda, está acostumbrado a recibir a las caras más conocidas. Terelu Campos y Lara Dibildos también se dejaban ver hace unos meses. Al igual que Loquillo, El Monaguillo o Goyo González.

El presentador Carlos Sobera también es habitual verlo en alguna zona de Castilla y León. De hecho, hace un tiempo confesó que hay un pueblo de Burgos, llamado Cubillos de Losa, donde le gustaría jubilarse.

Pese a que él ha nacido en Barakaldo, su familia procede de este municipio. Guarda muy buenos recuerdos de él y ha llegado a manifestar que quiere trasladarse hasta él para ser agricultor en un futuro.