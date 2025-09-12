El día más grande de las peñas y un espectáculo de drones único, platos fuertes para las fiestas de Valladolid

Valladolid afronta su octavo día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo este viernes, 12 de septiembre, con ganas de más diversión y con muchas actividades para disfrutar.

A las 17:00 horas el Tío Tragaldabas va a visitar San Isidro y Pajarillos por la calle Cigüeña, mientras que la Tía Melitona va a pasarse por Covaresa, concretamente por la calle Miguel de Unamuno. Mientras que los Gigantes y Cabezudos se dejarán ver por la Plaza del Salvador.

Además, habrá hinchables y talleres para los más pequeños, desde las 17:00 y hasta las 21:00 horas, para los más pequeños en Cadenas de San Gregorio.

A las 18:00 horas, turno para los toros con Morante de la Puebla, Roca Rey y Marco Pérez en la Plaza de Toros vallisoletana con toros de Garcigrande.

Desde las 20:00 horas y hasta las 04:00 de la madrugada será el ‘Gran Día de las Peñas’ en Moreras con mucha diversión.

A las 21:15 horas actuación de la Familia Camarón en la Plaza Mayor de Valladolid y a las 22:15 actuación de Rosario Flores en el corazón de Valladolid.

Destacamos también, a las 22:15 horas, el gran espectáculo de drones 25 Aniversario de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en el Paraje Caño Hondo.

17:00 horas Tío Tragaldabas - San Isidro / Pajarillos (C/ Cigueña)

17:00 horas Tía Melitona - Covaresa (C/ Miguel de Unamuno)

17:00 a 21:00 horas: Parque infantil de hinchables y talleres «Crea tu chapa» y Plays mais mosaico ecológicos« - Cadenas de San Gregorio

18.00 horas. Corrida de toros para Morante de la Puebla, Roca Rey y Marco Pérez con toros de Garcigrande en la Plaza de Toros.

18.30 horas. Gigantes y Cabezudos en la Plaza del Salvador.

De 18.30 a 22.00 horas. Rumbeuros en la Plaza Cantarranas.

De 19.00 a 20.30 horas. III Festival de Biodanza en la Plaza Zorrilla.

20.00 horas. Actuación de D' Alma en la Plaza Mayor.

De 20.00 horas a 04.00 horas. Moreras Beach Fest 'Gran día de las peñas' en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'Tentación' en la pérgola de Campo Grande.

20.30 horas. Actuaciones regionales de La Rioja y León en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

De 20.45 a 03.00 horas. El concierto de Fevapeñas XII Edición con actuaciones de Wateke, Triquel y LostWay en la calle Andrés de la Orden.

21.15 horas. Actuación de La Familia Camarón en la Plaza Mayor.

22.00 a 04.00 horas. Colectivo Local x Lorencito Fest en el escenario de La Rosaleda en Moreras.

22.15 horas. Espectáculo de drones: 25 Aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en el Paraje del Caño Hondo.

23.00 horas. Actuación de Rosario Flores en la Plaza Mayor.