Aprobada la nueva ordenanza que regula el uso de bicicletas y patinetes en Valladolid: novedades y restricciones

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este viernes, 12 de septiembre, la normativa que regula el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal por la ciudad.

Una ordenanza que ha contado con los votos a favor de PP-Vox y en contra de VTLP y PSOE. Asimismo, han presentado en este Pleno una enmienda de supresión donde se establece que las personas conductoras de vehículos de movilidad personal no tendrán que llevar de forma obligatoria el chaleco reflectante o algún elemento luminoso.

Una iniciativa "pionera", según destacaba el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, que sustituye a la ordenanza vigente desde el 2015. Ya fue aprobada en la Junta de Gobierno Local en mayo y, hasta entonces, se encontraba en plazo de alegaciones.

Finalmente, en este pleno ordinario se ha dado luz verde a su aprobación definitiva y entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

Una normativa que establecía una serie de medidas y que algunas han variado durante el periodo de alegaciones. Por ejemplo, en el caso de la bicicletas se establecía que en las vías de un solo carril circularán preferentemente por el centro si la seguridad lo permite.

Mientras que, en las calles con al menos dos carriles por sentido, deberán usar el derecho, salvo por motivos de seguridad o al realizar cambios de dirección.

En este sentido, la ordenanza detalla que, en las vías urbanas con un solo carril, donde esté limitada la velocidad a 30 km/h o inferior, y previa señalización, se podrá permitir la circulación de los ciclos en sentido contrario al de los de motor.

Cuando los vehículos a motor estén en esta situación, se deberán orillar a su derecha para permitir el paso de los ciclos en condiciones de seguridad. Si no fuera posible, tendrán prioridad los vehículos que circulen en el sentido propio establecido para la vía.

Por otro lado, otra de las enmiendas de adición aprobadas en el Pleno consta que en las calles Santiago, Mantería, Regalado, Teresa Gil, Menéndez Pelayo y Montero Calvo, queda restringida la circulación sobre los ciclos durante el horario de aprovisionamiento de los locales comerciales y hosteleros.

Actualmente, está marcado de lunes a sábado de 7:30 a 11:00 horas. Debiendo bajarse del ciclo o bicicleta y continuar a pie. En estos casos la regulación se llevará a cabo mediante una señal vertical que contenga el horario de aplicación del mismo.

Por otro lado, las personas ciclistas facilitarán su percepción con alguna prenda o elemento luminoso o retrorreflectante, alertando de su presencia al resto de usuarios de la vía. El uso es obligatorio entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyen la visibilidad.

Asimismo, en cuanto a la circulación de ciclos o patinetes para actividades turísticas o de ocio, establecen que los vehículos deberán obtener previamente una autorización municipal en la que debe figurar el recorrido del mismo, el horario, lugar de estacionamiento y las obligaciones que tengan.

Asimismo, deben circular por las vías ciclistas y solo por la calzada cuando no dispongan de las mismas. Por otra parte, los grupos no deben circular ocupando toda la anchura de la vía ciclista ni detenerse obstruyendo el paso.

Por otra parte, es obligatorio el casco homologado en el caso de los patinetes y se recomienda en el caso de las bicicletas. Asimismo, es imprescindible que cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que puedan ocasionarse a personas usuarias y a terceros.

Por otro lado, las personas titulares de la actividad deberán verificar que los ciclos y patinetes están en perfecto estado de funcionamiento y se ajustan a sus características, equipos, repuestos y accesorios.

Las personas titulares de la actividad turística o de ocio velarán por quienes utilicen los patinetes o ciclos para que cumplan con todas las medidas de la ordenanza. Cabe destacar que los menores de 16 años no podrán ir en VMP. En este caso, los agentes de la Policía podrán inmovilizar el vehículo.

Una ordenanza que no ha estado exenta de polémica. Gutiérrez Alberca ha alegado que han tenido en cuenta las alegaciones recibidas y se han hecho eco de las peticiones de las asociaciones de personas con discapacidad.

"Es una ordenanza que mira por la mejora de la seguridad vial. Debería ser un asunto de unanimidad", reprochaba a la oposición que ha votado en contra.

El grupo municipal socialista ha tildado la norma de "improvisación e incoherencia" y aseguraba que esta "no responde al interés general sino ideológico".

El PSOE pedía una normativa que "mire al futuro y no una que se arrastre por los pasillos de la ultraderecha". Y añadía que es "prohibitiva, restrictiva y sancionadora". Asimismo, consideran que esta nueva norma no nace para "mejorar la convivencia, sino para perseguir a los ciclistas y usuarios de VMP".

Sin embargo, los populares han asegurado que Valladolid, con la ordenanza, se adapta a "los nuevos modelos de circulación" y que "no puede ser la ley de la jungla en movilidad de la ciudad".

Una ordenanza que ha sido aprobada de forma definitiva este viernes y que trae consigo importantes novedades que deberán tener en cuenta quienes usen bicicletas, ciclos o vehículos de movilidad personal.