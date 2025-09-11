El vallisoletano Jorge Pérez de Mata conquista el concurso de microrrelatos de Gadis con su texto 'El remitente'

Gadis ya ha anunciado sus ganadores del VI Concurso de Microrrelatos que, en esta edición, se ha convocado con “el destino” como tema principal.

Un certamen que ha vuelto a batir récords con la participación de 2.585 textos breves recibidos desde 31 provincias diferentes, lo que supone 500 relatos más que en la anterior convocatoria.

En esta edición, el primer premio, dotado de un ebook y un cheque de 100 euros, ha sido para Jorge Pérez de Mata (Valladolid) por su microrrelato El remitente.

Según informan desde Gadis, el jurado del concurso ha destacado la “autenticidad y calidad” de los microrrelatos presentados y, además del ganador, ha seleccionado un segundo y tercer premio, cuyas autoras son de Galicia.

Del mismo modo, ha seleccionado a otros 87 finalistas, cuyos relatos junto con los de los tres ganadores formarán parte de un recopilatorio que Gadis editará próximamente con 12.000 ejemplares y que también podrá ser descargado en la web www.gadismicrorrelatos.com para una mayor visibilidad y alcance.

Desde la compañía afirman que el concurso de microrrelatos de Gadis se ha consolidado como referente en talento y creatividad con la escritura de voces anónimas de entre 14 y 92 años. Algo que, según explica, refleja que esta iniciativa fomenta la cultura para todos, uno de los propósitos del programa de Responsabilidad Social Corporativa.

“Una vez más, la participación ha superado las expectativas. Nuestra mayor satisfacción es ver cómo este concurso es intergeneracional e inclusivo, con públicos de todas las edades. Un espacio de encuentro cultural que crece en cada edición”, explican desde Gadis.

Y es que, cabe recordar que el Concurso de Microrrelatos de Gadis forma parte de su compromiso con la cultura y el fomento de la lectura, ofreciendo un espacio para la expresión creativa y la conexión con la comunidad.