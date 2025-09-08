A la cárcel por asaltar a una septuagenaria en el portal de su casa: se tragó una de las cadenas de oro robadas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de robo con violencia el pasado 6 de septiembre, como han anunciado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A las 10:10 horas del pasado sábado, los agentes fueron comisionados por la sala CIMACC 091 tras recibir una alerta de un posible robo que se estaba produciendo en ese instante.

A su llegada, encontraron a un grupo de ciudadanos reteniendo al presunto autor en el exterior, mientras la víctima estaba dentro en gran estado de agitación.

Según el testimonio de la mujer, el agresor accedió al portal justo detrás de ella, la sujetó violentamente por el cuello y la arrojó al suelo, intentando arrancarle dos cadenas de oro, unos pendientes y un reloj.

La víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que alertó a vecinos y transeúntes, quienes intervinieron para auxiliarla y retener al agresor hasta la llegada de los agentes.

Durante el forcejeo, los objetos sustraídos quedaron esparcidos por el suelo. Uno de los testigos logró extraer una de las cadenas de la boca del agresor, mientras que la otra fue presuntamente ingerida.

Los agentes localizaron en el lugar una cadena fracturada con colgante, un reloj y dos pendientes de oro, que fueron recogidos en calidad de depósito judicial.

La mujer fue trasladada al Hospital Clínico de Valladolid debido a lesiones en una pierna y dolores en cuello y espalda.

El detenido fue conducido al Centro de Salud Pilarica para ser examinado por la posible ingestión de la cadena. En el exterior del centro, comenzó a provocarse el vómito, expulsando finalmente la cadena de oro en presencia de los agentes, quienes la recuperaron.

El varón fue detenido por los agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con violencia y trasladado a dependencias policiales.

Una vez fue puesto a disposición de la autoridad judicial esta ha determinado su inmediato ingreso en un centro penitenciario.