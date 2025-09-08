Dos accidente en la misma carretera dejan cinco heridos de madrugada en la provincia de Valladolid
En uno de ellos han tenido que intervenir los Bomberos de la Diputación para excarcelar a los ocupantes de un vehículo.
Dos accidentes en la madrugada de este lunes han dejado un total de cinco heridos en la provincia de Valladolid, en concreto en los municipios de Simancas y de Cubillas de Santa Marta, como ha informado el Servicio de Emergencias.
El primero de ellos se ha producido a las 00:34 horas cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente en el kilómetro 135 d la A-62, en el término municipal de Simancas (Valladolid) sentido Burgos.
El alertante indicaba que se había producido una colisión entre dos turismos y una furgoneta y que en uno de los vehículos había personas atrapadas.
El 112 dio aviso del accidente a la Policía Local de Simancas, a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y también a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl.
Se envió una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar, los profesionales del fuego han tenido que excarcelar a dos personas que se encontraban atrapadas en un turismo.
Además, los servicios sanitarios han atendido a cuatro heridos entre los que hay un varón de 80 años que es trasladado en UME, un hombre de 74 años, una mujer de 60 y una mujer de 65 años, que han sido trasladados en ambulancia, todos ellos al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
Además, el Servicio de Emergencias ha informado de que a las 5:03 horas, en la provincia de Valladolid, concretamente en la misma vía, en la A-62, kilómetro 105 y sentido Valladolid se ha producido otro accidente.
En concreto, el segundo siniestro se ha producido en Cubillas de Santa Marta tras el vuelco de un vehículo.
El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl para atender a un herido que sufría nauseas y diversos cortes y dolor en las muñecas.