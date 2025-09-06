Jorge, los profesores también vuelven al cole en Valladolid: "Pasar de las vacaciones al ritmo de la escuela cuesta"

Jorge Meneses, profesor del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, dando clase Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Los más pequeños ya miran al calendario con nostalgia. La que da volver al colegio. El 8 de septiembre retomarán las clases los alumnos del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que se encuentra escolarizado en centros de Educación Primaria en Castilla y León.

El 15 del mismo mes lo hará también la Educación Secundaria Obligatoria, excepto el alumnado que se encuentre escolarizado en centros de Educación Primaria, el Bachillerato en régimen ordinario y nocturno o los Ciclos Formativos de Formación Profesional en modalidad presencial.

Ese 15 de septiembre le tocará a Jorge Meneses, profesor del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes en Valladolid, ponerse de nuevo el mono de trabajo y afrontar, también él como docente que suma 35 años de experiencia, la vuelta al cole.

“Mi objetivo es seguir disfrutando de la enseñanza y acompañar a mis alumnos a crecer no solo en conocimientos, sino también como personas. Mi deseo es que el sistema educativo se centre de verdad en los estudiantes y que los docentes podamos trabajar con ilusión y estabilidad”, asegura nuestro entrevistado.

Este profesor comparte con EL ESPAÑOL de Castilla y León cómo será su vuelta al tajo ante este curso escolar 25-26 que está a punto de comenzar.

Un educador vocacional

“Soy un profesor de Física y Química y Matemáticas que suma 35 años de experiencia. Me considero un educador vocacional, apasionado por la enseñanza y convencido de que la escuela puede transformar vidas”, asegura Jorge Meneses Villagrá en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Se define como un docente “cercano, exigente y siempre ilusionado con cada comienzo de curso” a sus 61 y tras nacer en Grijota, un municipio de la provincia de Palencia, aunque gran parte de su carrera como docente la ha pasado en Valladolid.

Jorge Meneses en el aula Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Desde muy joven sentí que quería ser profesor. En el colegio en el que estudié ya disfrutaba explicando a mis compañeros y descubrí que enseñar era lo que me hacía feliz. Ya no solo enseñar, sino educar en valores”, añade nuestro entrevistado.

Ha trabajado en varios centros. Estuvo varios años en La Salle de Palencia, que fue su “bautismo” como profesor. “Además de las materias impartidas, la actividad pastoral y de tiempo libre con los alumnos fue de las cosas más bonitas que he hecho”, explica.

Después ejerció distintos cargos de responsabilidad en la Institución La Salle durante nueve años y al acabar esa etapa fue director del Colegio La Salle de Santiago de Compostela durante 7 años.

En la actualidad imparte clase en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, donde además fue director durante tres años.

La vuelta al cole para un profesor

“La vuelta al cole para mí es un momento lleno de ilusión y también de nervios. Uno siempre se plantea el curso como una nueva oportunidad para crecer y acompañar a los alumnos. No es solo para los niños, los docentes también sentimos ese cosquilleo, esa mezcla de responsabilidad y entusiasmo”, apunta.

Ese reencontrarse con los compañeros, preparar las aulas, pensar en cómo motivar a los alumnos desde el primer día, también se da entre los profesores, incluido Jorge.

El curso, para el personal docente, arranca antes que para los alumnos. Ya, a finales de agosto, comienzan con la organización de horarios, reuniones, materiales y planificaciones. También aprovechan para hacer cursos de formación. En fin, se preparan para lo que les va a deparar el nuevo curso.

Jorge preparando el nuevo curso escolar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Yo me preparo revisando lo trabajado el curso anterior. Planificando los contenidos, buscando nuevas metodologías y preparando actividades que enganchen a los estudiantes. Siempre intento innovar cada año”, afirma.

Espera el curso escolar que arrancará en breve para él con “retos” ya que cada año “es un desafío nuevo” y “no hay dos grupos iguales”. Quiere seguir “acercando la ciencia a los alumnos de forma atractiva”.

De las vacaciones a la escuela

“Más que depresión postvacacional, yo hablaría de un pequeño esfuerzo de adaptación. Pasar de las vacaciones al ritmo de la escuela cuesta, pero la ilusión y el contacto con los alumnos lo compensa rápidamente”, añade Jorge Meneses.

Apunta, además, que los primeros días “cuesta coger el ritmo” pero “rápidamente se reengancha al trabajo con normalidad” para ofrecer lo mejor de él en cada una de las clases.

“Durante las vacaciones he conseguido disfrutar de la familia, de los amigos y de viajes. Es un tiempo necesario para desconectar y volver con energía renovada”, confiesa.

El sistema educativo actual

Con este profesor palentino que atesora más de 35 años de experiencia hablamos sobre el sistema educativo actual en nuestra Comunidad que tiene, como afirma Jorge, “luces y sombras”.

“Contamos con grandes profesionales y recursos, pero también con muchas reformas que, a veces, generan inestabilidad. Falta escuchar más al profesorado, que es quien conoce la realidad del aula. Veo un sistema que tiene potencial, pero que, a menudo, se pierde en burocracia y en cambios legislativos que llegan sin el consenso”, explica.

Además, afirma que las administraciones “se han olvidado un poco del profesorado”. Pese a todo, añade que le ilusiona el “comprobar que pese a las dificultades la escuela sigue siendo un espacio de oportunidades y crecimiento para muchos alumnos”.

Jorge “daría más estabilidad al sistema educativo” y apostaría por “menos cambios políticos” y “más confianza en los docentes”. También “reforzaría la atención a la diversidad y la reducción de ratios” confiando en “una formación continua real y práctica para los profesores”.