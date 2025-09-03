Un soltero de Valladolid se confiesa en 'First Dates' y deja boquiabierto a Carlos Sobera: "Estoy vivo de milagro"

Totalmente sorprendido. Así se ha quedado Carlos Sobera al escuchar la dura historia de Emán, un empresario vallisoletano de 50 años que ha viajado desde el municipio de Ataquines hasta el mítico restaurante de 'First Dates' con un objetivo claro: encontrar el amor.

Nada más entrar al restaurante, Emán se encontró con el célebre presentador, al que, tras presentarse, reveló el grave accidente que sufrió, por el que tuvo que renunciar al esquí, su mayor afición, y por el que casi pierde la vida: "Estoy vivo de milagro", expresó.

Una confesión que dejó atónito y completamente sin palabras a Sobera, quien, tras confesar su sorpresa al invitado, le preguntó por su vida sentimental.

El vallisoletano aclaró que lleva sin pareja desde 2022 y que cree que en esto tienen que ver varias cuestiones. El hecho de ser una persona "exigente" y la necesidad que siente de tener a su lado a "una mujer atractiva" son algunas de ellas.

Tras este momento, Julia, una 'love coach y matchmarker' madrileña de 46 años a la que sus amigas llaman 'Julieta', entró al restaurante, aparentemente, con la misma intención que Emán: rehacer su vida sentimental.

La 'love coach' fue recibida por Sobera y acto seguido se llevó una gran sorpresa al observar que sobre la barra del famoso local se encontraba una botella de aceite de oliva para ella. Un cotizado regalo con el que Emán quiso sorprender a su cita y que gustó mucho a la madrileña: "Me ha parecido un detalle bonito y curioso", expresó esta.

Ahora bien, no se trató de un regalo cualquiera, sino de un producto de calidad elaborado por la empresa de aceite gourmet que el empresario dirige tras heredarla de su padre.

Tras este especial momento, llegó el esperado primer encuentro. Y nada más verla, el soltero no pudo contenerse: "Vaya pibón. Una tía atractiva y con clase. Es un perfil top", expresó confirmando así que la primera impresión había sido muy buena.

Una vez hechas las presentaciones y superada la primera toma de contacto, ambos disfrutaron de una deliciosa cena en la que empezaron charlando de sus vidas profesionales.

Emán habló a Julieta de su empresa familiar, mientras que esta dejó en shock al soltero al revelar que se dedicaba a ayudar a personas a encontrar pareja. "Estás aquí porque en casa del herrero, cuchillo de palo. Te dedicas a juntar parejas, pero tú te olvidas de lo tuyo'', comentó el vallisoletano.

La velada tampoco estuvo exenta de sorpresas. Y es que, en esta ocasión fue Julieta la que dejó asombrado a Emán cuando decidió ponerle a prueba con un test preparado por ella para conocerle mejor. "¿Qué me dices?", dijo el empresario un tanto perplejo.

Si bien, este aceptó la propuesta sin dudarlo. "Traigo un juego", dijo Julieta, "Me encanta jugar. Esto de poner a prueba me gusta, pero también me gusta a mí poner a prueba a la otra persona. Lo que pasa es que ahora me pillas sin nada. Dispara", respondió él.

Así, la madrileña arrancó con una primera pregunta sobre cómo le gustaría a él sentirse con su pareja, a lo que el soltero escogió la opción "aprender con ella". Algo que a su cita le pareció "fundamental".

Además, Emán confesó que lo que más valora de una relación es que la conversación sea fluida, entenderse mutuamente y divertirse tras una segunda pregunta de Julieta.

La cita marchaba a las mil maravillas y la complicidad entre ambos era cada vez más palpable. Si bien, todo cambió cuando el soltero procedió a hablar de su gran pasión: la natación. Pues Julieta reconoció que esta conversación se le había hecho "larga" así como que "este hombre" le había parecido "un poco soso".

La soltera reconoció lo tanto que le gustaba pasear o nadar, un hobby compartido con el vallisoletano que, por su parte, afirmó que le encantaba hacerlo "en aguas abiertas". "Yo en piscinas, que en Madrid poco mar", respondió ella. A lo que Emán le aconsejó que se dejara "de cloro".

En vistas de que la cosa se estaba torciendo, el programa decidió trasladarles al reservado para que se divirtieran en el famoso karaoke de 'First Dates'.

Una actividad en la que el vallisoletano mostró a su cita su lado más desenfadado interpretando la canción 'Amante bandido' de Miguel Bosé. Algo que, al parecer, para ella fue determinante a la hora de tomar la decisión final.

Llegó así el que tal vez sea uno de los momentos más esperados por los espectadores. El de conocer si los solteros querían seguir conociéndose. Y es que, aunque la cosa no pintaba del todo bien, al final ganaron las ganas de una segunda cita.

Emán confesó su deseo de seguir conociendo a Julieta dado que le pareció una mujer "interesante y con clase, aunque un poco hermética" y esta también expresó su interés en tener una segunda cita con el vallisoletano, pese a que, según reconoció en un momento puntual de la cena, le dio la impresión de que era hombre "un poco aburrido".

Sin embargo, valoró más "su forma de pensar y de vivir". En definitiva, una filosofía de vida compartida por ambos que quizás podría llevarlos a iniciar una nueva relación. ¿Triunfará el amor?