Una Feria de Día esperada y especial para las fiestas de Valladolid 2025: "La polémica con las casetas es absurda"

Ya no queda nada. Valladolid se prepara para vivir, desde este viernes 5 de septiembre, sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y uno de los principales atractivos de estos días grandes en la ciudad pasa por ser la Feria de Día.

La ciudad del Pisuerga se prepara para vivir una Feria de Día muy especial que celebra su 25 aniversario y lo hace con muchas novedades y más propuestas que nunca. Todo para pasar días únicos en las casetas y en la calle, como ha de vivirse cualquier festejo.

Van a ser un total de 86 las casetas que ofrecerán su mejor versión del 5 al 14 de septiembre. 14 más que el año anterior en un total de ocho zonas. La Plaza de Santa Cruz se suma a las zonas en las que estarán situadas las mismas. Abrirán ese viernes, 5 de septiembre, a las 21:00 horas.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Jaime Fernández Lafuente, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid para que nos cuente todas las novedades de un evento esperado y especial que promete, y mucho.

Novedades, sobre todo en accesibilidad

“Estamos contentos y preparando todo para una nueva edición de la Feria de Día. Muy contentos porque contamos con 14 casetas más que el año pasado y con la ilusión de siempre”, asegura nuestro entrevistado.

Jaime Fernández Lafuente en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Otra de las novedades, además de esas nuevas casetas es la recuperación para el evento de la zona de Santa Cruz y, también, que se gana en accesibilidad, algo por lo que tanto la Asociación de Hosteleros como el Ayuntamiento de Valladolid han apostado en esta edición.

“Habrá unas barras para las personas con discapacidad y hemos unificado el tema de consumibles para que todas las casetas tengan el mismo vaso, plato y demás. Con las mismas medidas”, añade Jaime Fernández Lafuente.

Va a haber, por tanto, en cada una de las casetas, un mostrador que será preferente para estas personas con discapacidad. Las que “no puedan montarlas” van a “habilitar una mesa para facilitar el acceso al colectivo”.

El presidente de APEHVA asegura que “otra novedad” es la “unificación de las casetas” excepto las que son en propiedad “a las que se les va a dar un tiempo para después adaptarlas y que sean iguales”.

Fernández añade, además, que “está muy contento” y trabajando con “las nuevas casetas” ensalzando que “lo bueno es que los hosteleros, un año más, apuestan por la Feria de Día”.

Polémica con las casetas

“La polémica con las casetas no tiene sentido. Es absurda. Son las mismas que se vienen montando desde hace cinco años. Realmente, no hay ningún cambio sustancial sobre ellas. Se va mejorando por dentro para que el empresario y los trabajadores estén más cómodos”, asegura el presidente de APEHVA.

Todo después de CC.OO. denunciara que estas casetas “serán un horno” para los empleados que en ellas trabajen durante estos días de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Imagen de las casetas de la Feria de Día instaladas en el entorno de La Antigua

En cuanto a los tiempos de montaje, asegura que “desde el 31 de agosto las casetas están terminadas con su cocina para que desde el 1 de septiembre el hostelero las habilite a su gusto y que todo comience con normalidad el 5 de septiembre”.

“La Feria de Día es muy importante para la hostelería y también para la ciudad de Valladolid. Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo cambiaron cuando se sacaron las casetas a la calle. Cambió totalmente la animación y la ciudad”, apunta nuestro protagonista.

Un esfuerzo con el precio y mirando al cielo

Sobre los números que puede generar a los hosteleros la Feria de Día y también a las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, Jaime Fernández Lafuente apunta que es “complicado de cuantificar” y que hay que “mirar al cielo”.

“Dependemos del cielo. Cambia muchísimo si sale una feria con buen tiempo a si hace frío. Si llueve, no te quiero contar ya. Como llueva dos días, los números cambian sustancialmente y me atrevo a decir que con cubrir gastos puedes darte por satisfecho”, explica nuestro protagonista.

El precio del pincho de la Feria de Día con bebida se mantiene en los 3,50 euros por tercer año consecutivo. De hecho, como apunta el presidente de los hosteleros, “solo se ha subido 50 céntimos en los últimos cinco años”.

“Mantener el precio es una apuesta fuerte de los hosteleros de Valladolid viendo cómo está la cesta de la compra y la subida del precio de los productos. Hay que agradecer a los profesionales el esfuerzo que, una vez más, han hecho manteniendo el precio. Es el único de España que se mantiene”, afirma.

Sobre la calidad de esos pinchos, Jaime Fernández Lafuente afirma que “el cliente es sabio” y “busca donde le van a dar un buen pincho y el mejor vino o cerveza” y afirma que “si lo haces mal el cliente no va a ir a la caseta en cuestión”.

“Siempre he sido crítico. Vuelvo a decir lo mismo. Si das un mal producto o un mal vino el cliente no vuelve. Es una pena porque en una Feria de Día con 86 casetas, que porque tres o cuatro lo hagan mal, se meta a todos en el mismo saco. Me parece injusto. La calidad es buena”, añade.

Todo hablando sobre las imágenes en redes que cada Feria de Día se suceden con pinchos raquíticos en algún establecimiento.

Imagen de las casetas de la Feria de Día en el entorno de la Plaza de Fuente Dorada

“Fórmula clara” y novedades para 2026

“La fórmula para triunfar en la Feria de Día es clara. Para el hostelero, la caseta es la imagen de su negocio. Lo que tiene que hacer es promocionar bien su establecimiento hostelero. Si la promoción es mala, el cliente no va a ir”, añade el presidente de los hosteleros.

Mirando al año que viene, Jaime Fernández Lafuente apuesta por “introducir la copa” en la Feria de Valladolid. “Considero que el cambio sustancial de la Feria de Día vendría por poder servir la bebida en copa, aunque nos han comentado que es el imposible por el volumen de público y porque puede generar problemas”, asegura Fernández.

Añade que están “estudiando implantar la copa de PVC que se pueda lavar e irrompible” y añade que “el próximo año buscando patrocinadores que puedan colaborar” lo “pondrán en marcha”.

Volviendo a estas fiestas, el objetivo que se marca el presidente de APEHVA pasa por “conseguir que todo el mundo salga a la calle a disfrutar” para que “se olvide de todo”.

“Parece que, últimamente, estamos todos enfadados. Estos son días para disfrutar de amigos y familia. Tenemos que disfrutar de las fiestas y de la vida. Nunca se sabe lo que va a pasar mañana”, finaliza.