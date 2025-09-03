La famosa calle de Valladolid en la que nació el actor Emilio Gutiérrez Caba: fue por casualidad y solo vivió tres días

Es uno de los actores más reconocidos del panorama nacional, viene de una familia muy ligada al teatro y al séptimo arte que se remonta a su bisabuelo, cuenta con una extensa y laureada trayectoria interpretativa y, para colmo, es de Valladolid.

Emilio Gutiérrez Caba (82 años) es una de las pocas personas que no necesitan presentación. Su trayectoria, entre la que se incluyen más de 80 películas, una veintena de obras de teatro y más de 50 series de televisión, además de un gran número de premios y reconocimientos coronados por dos Goya, es de sobra conocida por todos.

Muchos le recuerdan por su participación en cintas como La caza o El cielo abierto. Otros han seguido atentamente su participación en producciones audiovisuales de gran éxito como Gran Reserva, Niños robados, ¡García!, La templanza, El chiringuito de Pepe, Javier ya no vive solo o Amar en tiempos revueltos.

Y otros tantos han disfrutado de su talento en pleno y riguroso directo de la mano de grandes obras de teatro como El sí de las niñas, La mujer de negro, Drácula, Copenhague o Galdós Enamorado, entre muchas otras.

En cuanto a su vida más personal, mucho se ha hablado de que el célebre actor proviene de una destacada saga de artistas que, de una manera u otra, determinaron su vocación artística. Desde su bisabuelo, Pascual Alba, a sus padres, Emilio Gutiérrez e Irene Caba; e incluso sus hermanas, Irene y Julia, entre otros.

Si bien, pocos saben de su estrecha relación con Valladolid, pues el hecho de que Gutiérrez Caba haya pasado gran parte de su vida entre Madrid y Cataluña ha motivado que este detalle se haya convertido en uno de los más desconocidos de su biografía.

"A todo el mundo le sorprende cuando digo que soy de Valladolid", llegó a expresar en una entrevista.

Imagen de archivo del actor Emilio Gutiérrez Caba

En cualquier caso, lo cierto es que el actor nunca ha renegado de sus orígenes, sino todo lo contrario. Cada vez que ha tenido ocasión ha presumido con orgullo de la ciudad que le vio nacer por pura casualidad, aunque no crecer. Y es que en ella tan solo pasó sus tres primeros días de vida. Pero, ¿dónde nació exactamente?

Tal y como él mismo ha confesado en varias ocasiones, vino al mundo un 26 de septiembre de 1942 en una habitación alquilada de una casa particular, ubicada en la calle Platerías.

Una de las calles más céntricas, famosas y transitadas de Valladolid, muy cercana a la Plaza Mayor, actualmente ocupada por restaurantes y comercios, varios de ellos históricos, que puede presumir de haber escuchado los primeros llantos de un niño que, aunque estaba destinado a ser madrileño, finalmente, por cosas del destino, terminó siendo pucelano.

Esto se debió a que en el momento de su nacimiento, sus padres estaban de gira en la ciudad del Pisuerga con la obra Chiruca, la cual su progenitora interpretaba en el Teatro Carrión.

De pronto, se puso de parto y tanto ella como su marido se vieron obligados a alquilar una habitación en la que poder dar la bienvenida a su hijo pequeño, pues, en aquella época, lo habitual era que los partos tuvieran lugar en las viviendas.

Allí permanecieron tres días y tras ello regresaron a Madrid, la ciudad que ha visto crecer al actor en todos los sentidos de su vida y en la que a día de hoy continúa residiendo. Sin embargo, varias fueron las veces en las que el intérprete regresó junto a sus padres y hermanas a la ciudad del Pisuerga, casi siempre, por compromisos profesionales de sus progenitores.

Todo esto explica que, aunque la capital española ocupa un destacado lugar en su corazón, nada se puede comparar con Valladolid. Un lugar que siente como suyo pese a no haber residido nunca en él, cuyo nombre e imagen lleva por bandera por todos los lugares por los que va a parar y del que, además, guarda grandes y gratos recuerdos y vivencias, ya no solo de su carrera como actor, sino también junto a su familia.

Es más, es tal el vínculo que siente hacia ella, que, tal y como ha confesado en más de una ocasión, para él sería todo un honor dar el pregón de las fiestas patronales de la ciudad. ¿Logrará cumplir este deseo?