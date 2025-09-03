Se busca hostelero en Villacid de Campos: gastos pagados, 10 euros de alquiler y “horarios adaptados”

Los bares de los pueblos son el latido de un corazón que mantiene viva la vida. No solo es servir un café o el típico vino de la mañana, reparten compañía, noticias y la tranquilidad de saber que, al cruzar la puerta, siempre habrá alguien con quien compartir la mañana.

En Villacid de Campos, un pequeño municipio vallisoletano de apenas 85 habitantes, ese corazón dejó de latir el pasado 15 de agosto, cuando cerró el único bar del pueblo.

Ahora, su alcaldesa, Yolanda del Agua Burgos (PP), lanza un llamamiento para devolver la vida a este centro social.

“Es el punto de encuentro, el lugar donde la gente se junta, aunque seamos pocos. Aquí te tomas un café, charlas con el vecino, ves la tele o juegas una partida de cartas. Para muchos mayores es fundamental, porque no tienen transporte para ir a otros pueblos”, explica la regidora, que busca a alguien dispuesto a regentar el establecimiento.

Villacid de Campos está enclavado en una zona de gran riqueza medioambiental, ya que se encuentran las lagunas de Villafáfila a escasos kilómetros, y más en la zona norte las médulas leonesas, de gran interés en la comunidad. A 64 kilómetros de Valladolid capital y a 78 de la ciudad de León.

La oferta es difícil de rechazar. El alquiler cuesta solo 10 euros al mes y el ayuntamiento se hace cargo de todos los gastos de luz, agua y calefacción. “La persona que venga solo tiene que hacerse autónoma y gestionar el bar. Es un bar con cocina, con licencia para poder dar comidas. Queremos que sea un servicio mínimo, pero digno, porque Villacid lo merece”, asegura la alcaldesa.

El local se encuentra en el centro del pueblo, en las antiguas escuelas, y cuenta con una sala anexa y baños.

La última persona que lo regentó se jubiló y, después, llegaron otros arrendatarios que “no acabaron de encajar”.

Desde entonces, la persiana permanece bajada, dejando al pueblo huérfano de un lugar que es más que un negocio, es la identidad.

Exterior del bar de Villacid de Campos Cedida

Del Agua, cuyos bisabuelos eran nacidos aquí, recuerda tiempos en los que los bares eran también parada obligada de viajeros y camioneros en la carretera.

"Horarios adaptados"

Hoy, lo que se busca es recuperar esa esencia cotidiana: un café mañanero, una cerveza al caer la tarde, o simplemente un espacio donde reunirse. “No hace falta abrir de nueve de la mañana a doce de la noche. Se pueden adaptar los horarios a los hábitos del pueblo. Lo importante es que el servicio exista”, defiende.

La alcaldesa anima a quien esté pensando en un cambio de vida a que considere esta oportunidad y lo hace como si fuera un anuncio publicitario.

“En el medio rural hay medios para vivir bien. Aquí el tiempo se valora más. No vas a tener 200 clientes diarios, pero sí la fidelidad de los vecinos y, en verano, mucho movimiento. Y encima, con gasto cero”.

El reto está servido a la espera de que algún emprendedor lo recoja. Villacid de Campos necesita recuperar su bar, ese lugar donde el café sabe a conversación y la barra es la mesa de todo el pueblo.

De momento, del 5 al 9 de septiembre llegan sus esperadas fiestas patronales en honor a la Virgen de Bustillino, un buen momento para comprobar que la vida en un pueblo no tiene sentido sin su bar.