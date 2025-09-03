El barrio Girón estrenará un ascensor con vistas a toda la ciudad antes de finalizar el año: "Mejora la calidad de vida"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, informa sobre el avance de las obras del ascensor del barrio Girón

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este miércoles las obras del nuevo ascensor urbano en la calle Veleta, una infraestructura que permitirá salvar el desnivel de 15 metros entre la Avenida de las Contiendas y la Plaza Porticada.

El proyecto, adjudicado a Prace Servicios y Obras S.A., cuenta con un presupuesto de 801.520 euros y está financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Unas obras que, según ha avanzado el regidor, ya alcanzan el 54% de la ejecución e incluyen la instalación de un ascensor "panorámico climatizado" con capacidad para 16 personas en pleno corazón del barrio Girón.

Las obras del nuevo ascensor del barrio Girón

"Este ascensor ofrecerá vistas a un barrio emblemático y muy bonito. Además de poder observar toda la ciudad desde la altura", afirma el alcalde.

Una infraestructura que cuenta con sistema de videovigilancia y telegestión y pasarela metálica de 20 metros para peatones y bicicletas, con barandilla de vidrio templado e iluminación LED.

El diseño incorpora también una torre acristalada con control solar y una fachada serigrafiada con un texto sobre el barrio, visible desde el interior.

Por otro lado, también están realizando trabajos de restauración de la escalinata histórica, mejora del alumbrado con lámparas LED, instalación de riego en zonas verdes y nueva pavimentación en la calle Veleta.

Un ascensor que tendrá que estar en funcionamiento antes de que acabe el año. Carnero afirma que esta nueva acción supone "mejorar la movilidad de convivencia" y que los vecinos puedan ir andando o en bicicleta sin necesidad de coger un vehículo para desplazarse.

Por su parte, el presidente de vecinos del barrio Girón, Fernando Polanco, ha recordado que fue "una petición" de hace seis años. Y asegura que va a "satisfacer" a los vecinos que viven en la parte de arriba, que son unas 100 personas, y podrán acceder, por ejemplo, a misa o a la panadería sin complicaciones.