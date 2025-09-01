Bruselas acogerá mañana martes, 2 de septiembre, la inauguración de la exposición ‘La Vida de Teresa’, un acto impulsado por la eurodiputada Iratxe García en memoria de Teresa Rodríguez Llamazares, la joven enfermera vallisoletana brutalmente asesinada en Bruselas en 2022.

La muestra, concebida como un espacio de memoria, denuncia y reflexión frente a la violencia machista, recorre la trayectoria vital de Teresa a través de imágenes, materiales biográficos y testimonios de su entorno cercano.

Desde su infancia en Mozambique y Valladolid, hasta su juventud y su trágico asesinato en Bruselas, el recorrido rinde tributo a su figura y pone en evidencia la magnitud de la violencia de género en Europa.

El discurso expositivo se completa con datos y estadísticas que reflejan la dimensión de este problema estructural: una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida adulta, lo que representa a cerca de 50 millones de europeas.

La vida de Teresa, la joven vallisoletana asesinada en Bruselas, llega al Parlamento Europeo Cedida

Una de cada seis ha experimentado violencia sexual, incluida la violación, y un 19 % ha padecido violencia o amenazas dentro de su propio hogar. Sin embargo, solo el 14 % de las víctimas llega a denunciar.

La inauguración contará con la participación de la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García; la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola; la directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura; y familiares de Teresa Rodríguez Llamazares.

La exposición, organizada en colaboración con el Ministerio de Igualdad, el Grupo S&D y la Universidad de Valladolid, tendrá un carácter itinerante. Tras su paso por Bruselas, recorrerá centros educativos y sociales de distintos países europeos con el objetivo de sensibilizar a la juventud y rendir homenaje a todas las “Teresas”.