Medina del Campo sale a la calle a divertirse en las fiestas de San Antolín: disfraces únicos, tradición y un super cristongo

Medina del Campo está de fiesta. Y se nota en cada rincón porque la alegría, la música y las ganas de pasarlo bien no faltan en ninguna de sus calles.

Las fiestas de San Antolín son una de las fechas más especiales para los habitantes del municipio y las sonrisas se dejan ver en todos los ciudadanos, desde los más pequeños hasta los más mayores.

Unos actos festivos que ya comenzaban el sábado con un invitado muy especial, el alcalde de Madrid, José Luis- Martínez Almeida, quien fue el encargado de dirigir unas palabras en un emotivo pregón.

Este lunes, la Plaza Mayor de la Hispanidad volvía a estar abarrotada. Minutos antes de que el reloj marcara las 12:00 horas, los vecinos y visitantes se agolpaban para escuchar muy atentamente al alcalde, Guzmán Gómez, quien ha pedido "respeto, diversión y compañerismo" para estas fiestas.

Lo hacía en un balcón del Ayuntamiento abarrotado con la presencia de la Corporación Municipal, de la guardesa, damas y guardés. Así como la guardesa y el guardés de honor.

Y minutos después, los allí presentes dirigían su mirada hacia la Colegiata de San Antolín, donde colocaban la bandera nacional para dar comienzo a estos días tan especiales. Un acto que ha protagonizado la peña Dukaticox.

Posteriormente, las campanas sonaban y las 12 bombas de mortero han sido disparadas, dando así la bienvenida a la semana grande. La Banda de la Escuela Municipal de Música era la encargada de poner ritmo a esta mañana con la interpretación del himno nacional y la Jota de Medina Los Novillos que ponía a bailar a todos los ciudadanos y se formaba una preciosa estampa en el corazón de la localidad.

Posteriormente, tenía lugar el pasacalles a cargo de las Charangas Cucu Band y El Chupinazo. El ritmo de las canciones más nuevas sonaba al compás de los tambores, trompetas y platillos. Ambiente festivo, buena música y ganas de pasarlo bien era la combinación perfecta en este primer día.

A las 12:30, los ciudadanos se reunían en la Plaza Mayor para dar la bienvenida al Super Cristongo, una particular fiesta llena de color que se celebra por primera vez. Jóvenes y mayores lo dan todo desde la hora del vermú hasta la medianoche.

Una fiesta temática donde los mejores disfraces se hacían notar. Desde las pelucas, sombreros mexicanos o los que apostaban por ir de marineros. Asimismo, el colorido de las peñas tampoco ha faltado y, como es habitual, eran muchos los que lucían sus nombres y los colores que les representan en estas fiestas.

Todos tenían diversión porque los pequeños tienen pinta caras y muchas sorpresas a lo largo de estos días. Además, uno de los momentos más esperados llegará a las 23:59 horas con la sesión de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante (Valencia).

Este martes continuará con una diana floreada, un desayuno tradicional, el primer encierro tradicional, vermú amenizado por un espectáculo musical y con conciertos y orquestas para poner el broche de oro a una noche mágica. A continuación, puede consultar el programa completo:

La fiesta continúa en Medina del Campo. Todos quieren pasarlo bien y se espera que, durante estos días, miles de personas recorran las calles de la localidad, donde el buen tiempo acompaña, para vivir una semana única.