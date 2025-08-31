Pillado con más de media tonelada de patatas lista para vender ilegalmente en el mercadillo de Valladolid

Imagen de las patatas decomisadas por la Policía Municipal de Valladolid este domingo en el mercadillo @PoliciaMV X (antes Twitter)

Como cada domingo, el parking en los aledaños del estadio José Zorrilla ha acogido el mercadillo. Una cita semanal en la que son muchos los que optan por acercarse hasta los puestos en busca de alguna ganga o productos de todo tipo a precios asequibles.

Y aunque esta actividad comercial es una actividad legal, siempre que se cuente con el permiso pertinente, hay quien este 31 de agosto ha querido hacerlo fuera de los márgenes que permite la legalidad. Pero la jugada no le ha salido bien, ya que la Policía Municipal de Valladolid le ha pillado.

A pesar de que uno puede pensar que con la marabunta de gente y el gran número de puestos se puede pasar desapercibido, no ha sido así. Agentes de la Policía Municipal han detectado en la mañana de este domingo la venta ambulante no autorizada de más de media tonelada de patatas.

En concreto, han sido 510 kilogramos de patatas los que se han encontrado los agentes que no tenían autorización para su venta en el mercadillo.

Por eso, según ha anunciado la Policía Municipal a través de sus canales de comunicación oficiales en X (antes Twitter), se ha procedido al decomiso de los alimentos y a la interposición de la correspondiente denuncia al vendedor de las patatas.