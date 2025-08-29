Marcial, de Santoña a Valladolid para abrir una nueva heladería y crear empleo: "Siempre quise conquistar Marte"

Marcial López Fernández en su nueva heladería Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Siempre resulta más placentero hablar de aperturas de nuevos negocios que de cierres. De esos pequeños comercios que dan servicio a los vecinos de una ciudad y, también, a los visitantes que se acerquen hasta ella.

Valladolid cuenta, desde este jueves 28 de agosto, con una nueva heladería que se ubica en la calle Núñez de Arce número 2, y lo hace ofreciendo una amplia variedad de sabores que, seguro, encandilarán a sus clientes.

Al frente está Marcial López Fernández, un hombre nacido en Santoña pero que llegó a Valladolid en el año 2008 y que afronta el reto con “ilusión y muchas ganas”.

Hablamos con él para conocer su historia y propuesta.

La vida de Marcial

“La definición más exacta de mí la dio un amigo hace unos tres años, calculo. Me dijo: “Marcial, eres admirablemente loco””, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León el empresario nacido en un pueblo, bello como el que más, que lleva el nombre de Santoña.

Las admirables tierras cántabras vieron nacer a nuestro protagonista, de 45 años, que recuerda su infancia “con nostalgia” aunque ya se ha convertido en un vallisoletano más después de llegar, en el año 2008, y en época de Seminci, a la capital del Pisuerga.

“Recuerdo esa infancia en Santoña de una forma inmensamente feliz. En el colegio, en el patio, en el parque, en la playa… y sobre todo con la familia que siempre me ha apoyado a lo largo de todo este tiempo”, añade Marcial.

El empresario confiesa que, de pequeño, quería ser “astronauta”. “Me llamaban marciano por mi nombre y siempre quise conquistar Marte”, añade, entre risas.

Abre una nueva heladería y crea empleos

“Este jueves, 28 de agosto, hemos abierto la Gelateria Carte D’Or en Valladolid. La idea nace después de escuchar a la gente en bares, especialmente en el Bar Nacional cerca de la Plaza Mayor. Tras ello, he decidido lanzarme a la aventura”, afirma nuestro entrevistado.

Marcial abrió su primer negocio en Valladolid allá por el año 2012. Ahora está al frente de tres, entre ellos esta nueva heladería y también del Bar El Timón del Calderón, un establecimiento hostelero ubicado muy cerca del teatro pucelano que lleva el mismo nombre.

Nueva Gelateria Carte D'Or en Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Esta nueva heladería tiene unos 40 metros y se ubica entre la Vinoteca Señorita Malauva, en la calle Fray Luis de León número 1 y la tienda de Monedero, en calle Cánovas del Castillo número 14.

“La heladería está en la calle Núñez de Arce número 2, aunque parece Cánovas del Castillo. Ya tengo contratadas a cuatro personas a jornada completa y de forma indefinida”, añade el dueño de la nueva heladería.

Empleados que, en las últimas horas, han recibido en Segovia un curso para ofrecer el mejor servicio a los vallisoletanos y, también, a los forasteros que quieran disfrutar de un buen helado en el lugar.

Mucha variedad

“Se trata de una Gelateria Carte D’Or en la que el cliente se va a encontrar con una amplia variedad de helados y tarrinas y estaremos abiertos todo el año ofreciendo gofres, tortitas, cafés y chocolates. Los sabores, los de la marca, que es nuestra proveedora”, añade.

Interior de la nueva heladería que abre sus puertas en Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Explica, en cuanto a los precios, que la franquicia ha realizado un exhaustivo estudio de mercado para fijarlos, lo que ha provocado “una demora” en la apertura del negocio. Todo está analizado al detalle para ofrecer lo mejor al mejor precio.

“Contaremos con más de 36 sabores en un sitio que quiero que sea acogedor. Afronto la aventura con ganas y mucha ilusión, esperando tener una gran acogida entre los vecinos y turistas”, finaliza nuestro entrevistado.

Seguro que lo consigue.