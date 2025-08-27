Unas rebajas de verano en Valladolid muy por debajo de las expectativas: "El calor ha afectado"

La Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (FECOSVA) ha presentado los resultados de su encuesta sobre la campaña de rebajas de verano 2025, realizada entre el 20 y el 26 de agosto a 50 establecimientos asociados.

El balance refleja un crecimiento mínimo de apenas un 1% respecto al año pasado, muy lejos de las previsiones iniciales que apuntaban a un aumento en torno al 5%.

Los comerciantes achacan este resultado a varios factores: la continua exposición de los consumidores a descuentos durante todo el año, el incremento del comercio online, la inflación y, en esta ocasión, también la climatología.

La primavera-verano estuvo marcada por inestabilidad meteorológica y posteriormente por varias olas de calor que desincentivaron el consumo en tiendas físicas.

Aunque las rebajas arrancaron con descuentos iniciales del 20% y 30% y llegaron hasta el 70% en agosto, el efecto sobre las ventas fue limitado.

Gasto de 90 euros

El gasto medio por cliente en Valladolid se situó en torno a los 90 euros, un nivel moderado que confirma la cautela del consumidor, que cada vez destina más presupuesto al ocio frente al consumo en moda. Además, el gasto online creció mientras que el realizado en tiendas físicas descendió.

En cuanto a los productos más demandados, las prendas de vestir formal (ceremonia, trajes, vestidos) tuvieron un ligero repunte, mientras que la ropa sport e informal registró una pequeña caída.

Sin embargo, los comerciantes subrayan que los resultados se logran a costa de reducir márgenes, asumir riesgos y soportar una normativa “cada vez más asfixiante”.

De cara al otoño, los socios de FECOSVA encaran la campaña con “optimismo”, aunque reconocen cierta preocupación ante la incertidumbre política y la situación económica.

La Federación insiste en reclamar a las administraciones una regulación clara de las rebajas, con periodos limitados y definidos que eviten la actual confusión y permitan proteger tanto al consumidor como al pequeño comercio.

Al mismo tiempo, anima a los vallisoletanos a realizar sus compras en el comercio de proximidad, donde aseguran que encontrarán la mejor combinación de calidad, precio y profesionalidad.