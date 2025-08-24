Apuñalan de madrugada a un joven de 22 años en Valladolid

Un coche de la Policía Nacional de noche

Un joven de 22 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca esta madrugada en la calle Paulina Harriet de Valladolid.

El Cuerpo Nacional de Policía solicitó asistencia al 112 a las 4:58 horas y se dio aviso del incidente a Policía Local de Valladolid y a Emergencias Sanitarias.

Sacyl envía una ambulancia de soporte vital básico al lugar y traslada al joven al Hospital Río Hortega.