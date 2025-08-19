Valladolid saldrá a la calle para exigir la dimisión de Mañueco y Quiñones al grito de "contra el fuego de la inacción"

Castilla y León atraviesa uno de los momentos más duros de su historia, desde que hay registros, a nivel de incendios forestales. Son ya tres las víctimas mortales registradas en León y miles de hectáreas arrasadas. Esto ha hecho que colectivos, asociaciones y organizaciones sindicales y políticas hayan optado por salir a la calle para exigir responsabilidades.

Tras la manifestación celebrada este pasado martes en la ciudad de León, una de las provincias más afectadas junto a Zamora, Ávila, Palencia y Salamanca, las protestas llegarán también a Valladolid.

Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y Medios ya!' una marcha recorrerá las calles este miércoles, 20 de agosto, de Valladolid para pedir las dimisiones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Según los datos facilitados por la Policía Municipal de Valladolid, la manifestación se ha convocado a las 20:00 horas y se prevé que finalice en torno a las 21:45 horas.

Partirá de la Plaza de Fuente Dorada, para seguir por la calle Vicente Moliner, Especería, Cebadería, la Plaza de la Rinconada y la calle Jesús. Por último, finalizará en la Plaza Mayor de Valladolid.

Cabe resaltar que todo el recorrido permanecerá cortado al tráfico al paso de los participantes y desde la Policía Municipal han incidido en que se puede registrar una mayor intensidad del tráfico y retenciones puntuales para los vehículos que circulen por las calles adyacentes al recorrido.

Algunas de las organizaciones políticas y sindicales que participarán en la marcha serán Valladolid Toma la Palabra o CNT, que ya han dejado expuestas en redes sociales sus reivindicaciones para este miércoles. En el caso de los segundos, exigen una "inversión real" en prevención y cuidado del territorio.

También que se establezcan plantillas "públicas, dignas y estables", además de que la Junta impulse "políticas ecosociales frente a la emergencia climática" o la "dimisión inmediata" de Mañueco y Quiñones.

Por su parte, desde VTLP centran su mensaje en exigir de forma "urgente" la declaración del nivel 3 para "dar más medios, prevención y protección a quienes están luchando contra el fuego".