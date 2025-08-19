Valladolid desvela los cachés de los artistas que actuarán en las fiestas: ¿quién se lleva el pellizco más grande?

Un concierto en La Plaza Mayor de Valladolid durante las fiestas

Aunque todavía muchos están con el modo on vacaciones, el calendario va rápido y las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid están a la vuelta de la esquina.

Todo arrancará el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 14. Si algo llama la atención en las fiestas son los conciertos que se celebran en la Plaza Mayor.

Aunque son gratuitos para el público, no así para las arcas municipales que tienen que hacer un buen desembolso para tener una oferta atractiva durante los días festivos.

Pues bien, ya se han hecho públicos los cachés oficiales para el ambicioso programa musical que se celebrará en la emblemática Plaza Mayor.

Los datos provienen de los contratos formalizados por la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid.

Entre los destacados se encuentra María Becerra se posiciona como la cabeza de cartel con un caché de 150.000 €, y su actuación está programada para el 11 de septiembre a las 22:00 h.

El trío Joyse, Carlos Jean y Don Diablo protagoniza una velada de música urbana y electrónica por 111.500 € el 7 de septiembre a partir de las 21:45 h, con Don Diablo cerrando ya entrada la medianoche.

Buen pellizco también para uno de los artistas del momento como es Dani Fernández (8 de septiembre) que cobrará 100.000 euros. Por su parte, la malagueña Vanesa Martín (13 de septiembre) se llevará 87.000 euros. Mientras que Beret (6 de septiembre) son 80.000 euros.

El viernes 12, el flamenco se toma la Plaza con Familia Camarón y Rosario Flores, por los que la organización desembolsará 25.000 € y 60.000 €.

Además, el 9 de septiembre (martes) llegan Barón Rojo y la Banda de la Escuela Municipal de Música con un caché de 30.000 euros.

La suma total de los cachés es 723.500 euros de momento. Decimos de momento porque faltan de publicar los de los artistas locales que actúan el día del pregón y el concierto internacional de James Blunt (10 de septiembre), que seguramente sea el que más se lleve del pastel municipal.

Aquí puedes consultar toda la programación de fiestas de Valladolid.

Esta programación musical promete una combinación vibrante de géneros, desde electrónica y urbana hasta flamenco y pop, en una conmemoración que celebra los 25 años de las fiestas bajo la Virgen de San Lorenzo.