Colisión entre un coche y un ciclista en Medina de Rioseco: herido un hombre de 80 años
El suceso ha tenido lugar a las 10:16 horas en la CL-612.
Un hombre de unos 80 años ha resultado herido tras colisionar un turismo y su bicicleta en la carretera CL-612 en Medina de Rioseco.
El ciclista circulaba a las 10:16 horas por el kilómetro 36 de dicha carretera cuando ha tenido lugar el choque.
El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de la localidad.