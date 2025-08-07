Corte total al tráfico en este tramo de la VA-20: estos son los desvíos alternativos

El tramo de la VA-20 que va a estar cortado al tráfico

Una de las vías más transitadas de Valladolid estará cortada desde este jueves 7 de agosto. A las 07:30 horas de la mañana han procedido al corte total de tráfico en la VA-20.

Concretamente, se trata del tramo que hay entre la glorieta del Hospital Río Hortega y la carretera de Soria, en el sentido Palencia-Burgos. Así lo informaba este miércoles la Policía Municipal a través de la cuenta X.

Este corte será hasta el 13 de agosto con motivo de las obras de humanización de la VA-20. Para quienes tengan que circular por la zona durante estos días habrá un desvío alternativo por la calle Dulzaina- Carraca- Avenida Soria.

El tramo cortado y las rutas alternativas Policía Municipal de Valladolid

Estas obras continuarán hasta septiembre con cortes que se irán realizando de forma progresiva. Está previsto que arranque una nueva fase el próximo lunes 21 de julio centrada en la rehabilitación del firme de la calzada izquierda, en sentido A-62.

Desde el Ministerio anticipaban que durante las horas punta de tráfico al comienzo y final de la jornada laboral se pueden producir retenciones de vehículos en el tramo afectado por las obras.

Por este motivo, recordaban a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico y de la Policía Local de Valladolid.

Asimismo, durante las obras van a garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales afectados, disponiendo la señalización vertical y el balizamiento necesario.

Una actuación que también contempla la impermeabilización de tableros de estructuras, el repintado de elementos metálicos, la adecuación de sistemas de contención, la pavimentación de una nueva vía ciclista, reparación de aceras y creación de nuevas zonas verdes.