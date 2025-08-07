Un coche en llamas cerca de Río Shopping alerta a los conductores de la A-62: 15 llamadas en una hora

Un turismo ha ardido esta tarde en la rotonda de acceso a Río Shopping desde la A-62, en Zaratán. Desde las 15.12 horas, el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido más de 15 llamadas alertando del incendio.

Desde el 112 de Castilla y León confirman que no hay personas heridas ni afectadas, según los primeros informes, si bien el fuego se extendió también a la cuneta cercana a la rotonda.

Al lugar acudieron bomberos de la Diputación de Valladolid, la Guardia Civil y técnicos de Medio Ambiente.