Intenta hacerse una foto subido a un montón de piedras y cae desde lo alto: los bomberos han tenido que rescatarlo

Lo que parecía una fotografía para el recuerdo terminó en un susto considerable. Un hombre tuvo que ser rescatado este jueves en la localidad vallisoletana de Torrescárcela, perteneciente a la comarca del Campo de Peñafiel, tras sufrir una caída desde un montón de piedras mientras intentaba hacerse una foto.

El incidente movilizó a los Bomberos, que acudieron al lugar y procedieron a la inmovilización del herido para facilitar su evacuación. Posteriormente, fue trasladado hasta el punto donde le esperaba un equipo de Soporte Vital Básico.

Pese a lo aparatoso de la intervención, no se han facilitado datos sobre la gravedad de las lesiones. La escena dejó, no obstante, una advertencia clara: las fotos espectaculares pueden esperar, la seguridad no.