Mari Mar Blanco acusa a Sánchez de entregar poder a los que "jaleaban" los disparos de ETA: "Blanquea el terror"

La senadora del PP Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA el 13 de julio de 1997, hace 28 años, ha acusado este lunes en Valladolid al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de entregar poder a los que "jaleaban" los disparos de la organización terrorista, en referencia a EH Bildu. "Blanquea el terror", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Blanco en un acto de homenaje a su hermano organizado por las Nuevas Generaciones del PP en Valladolid en el que se ha depositado un ramo de flores en la señal de la avenida que lleva su nombre y en el que han participado, entre otros, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

La senadora popular ha asegurado que "quien intenta forzar la historia desde un despacho se equivoca". "Han pasado 28 años y hoy vemos a un Gobierno que trata como socio a EH Bildu, un partido que sigue sin condenar el asesinato de mi hermano, que homenajea a etarras y lleva condenados en sus listas", ha denunciado.

Además, ha recordado que la formación abertzale "no ha hecho absolutamente nada para esclarecer los más de 300 crímenes de ETA que siguen sin sentencia judicial" y ha asegurado que su coordinador general, Arnaldo Otegi, "puede dar mucha información". "La justicia no cura pero ayuda a las víctimas a sufrir en paz", ha añadido.

Mari Mar Blanco ha señalado que la muerte de su hermano "no fue en vano" y que "despertó la conciencia de un país y le unió frente al terror".

"Tenemos el deber de proteger su memoria, sin concesiones ni ambigüedades. La memoria no admite que se cuestione la lucha del Estado de Derecho contra ETA, no acepta equidistancias, no pone en el mismo plano a víctimas y asesinos y pide a las instituciones que aguanten firmes, que no titubeen y que mantengan el pulso", ha señalado.

El "blanqueo del terror"

La senadora ha hecho hincapié en que el Gobierno de España "pacta con ellos, les entrega poder y les cede espacio político" y se ha preguntado "si puede una democracia llamarse digna si se blanquea el terror".

"¿Podemos hablar de progreso mientras se cede poder a quienes jalearon los disparos?, ¿se puede mirar a los ojos de las víctimas mientras se negocia con sus verdugos?. La democracia no se vende, la memoria no se cede y la justicia no se toca", ha afirmado.

Blanco se ha mostrado convencida de que "ningún Gobierno vale la pena si tiende alfombra roja a los herederos de ETA". "Hay quienes se rinden sin que se lo exijan sin la más mínima vergüenza pero aquí en Valladolid dais ejemplo porque habéis elegido la dignidad frente al olvido y porque sabéis que la memoria de las víctimas no se traiciona", ha señalado.

Y ha agradecido a los organizadores del acto por "mantener viva la memoria justo cuando otros intentan enterrarla". "Gracias por mostrarnos que aún hay dignidad en política", ha señalado, lanzando un mensaje a los jóvenes.

"Alzad la voz cuando os digan que ETA es pasado, explicad en las aulas quién es Miguel Ángel, con vuestro empuje la memoria llegará a quienes hoy tienen 20 años. Mientras haya una sola persona que alce el nombre de Miguel Ángel habrá esperanza y mientras todos vosotros estéis aquí año tras año alzando la voz habrá memoria", ha zanjado.