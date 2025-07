Izan Fernández (16 años), el actor que convirtió un "juego" en su pasión: "En Valladolid empezó todo, fue increíble"

Valladolid se ha convertido en una destacada ciudad de cine. Son infinitas las películas, series y documentales que se han rodado en la ciudad del Pisuerga. Sin embargo, en pocas ha sido tan protagonista como en 'Voy a pasármelo bien'.

Una ficción en la que Los Pitus recuperaron las aventuras juveniles de los 80 y que está a punto de regresar a la gran pantalla con una segunda parte que corre bajo el título de 'Voy a pasármelo mejor'.

Y es que, como no podía ser de otra manera, la capital vallisoletana vuelve a convertirse en un personaje más a través de escenarios como la Plaza del Viejo Coso, los soportales del Teatro Calderón, las inmediaciones de la Universidad y el mítico Pasaje Gutiérrez.

Además, este mismo jueves va a acoger el pre-estreno mundial en el que se va a presentar en exclusiva esta película que verá la luz de forma definitiva el próximo 18 de julio en todos los cines del país.

Este primer visionado va a tener lugar esta misma tarde en los cines Broadway y va a contar con la asistencia de los actores Rodrigo Gibaja, Rodrigo Díaz, Michel Herráiz, Renata Hermina y también con el principal protagonista: Izan Fernández.

Por este motivo, el jovencísimo actor ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la que ha revelado todos los entresijos de esta nueva historia que transcurre en 1991 entre España y México, en la que la pandilla retoma sus aventuras, esta vez, durante un campamento, y en la que la música de los Hombres G da paso a temas de Antonio Vega, Ducan Dhu, Miguel Bosé o Chimo Bayo, entre otros.

Más allá de advertir a los espectadores de que se van a encontrar "una evolución de los personajes" en una trama en la que todos ellos "buscan un camino a seguir en un campamento de verano en inglés", Izan ha aprovechado la ocasión para confesar la importancia que ha ganado en su vida la ciudad de Valladolid.

"Es una ciudad que me gusta mucho porque me trae muchísimos recuerdos de la primera película y la verdad es que volver otra vez a rodar ha sido un gusto".

"Estuvimos una semana, la gente nos volvió a acoger muy bien y nos sentimos muy arropados. Me hizo mucha ilusión volver porque en Valladolid empezó todo, sus calles están llenas de magia", ha expresado.

Rodaje de la película ‘Voy a pasármelo bien’ en la Plaza Mayor de Valladolid Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid

Sus comienzos en la interpretación se remontan a sus ocho años, cuando el director de la academia a la que iba a clases de batería le animó a apuntarse al casting del musical de El Rey León de Madrid.

Pese a no tener "ningún tipo de formación ni en canto, ni en baile, ni en danza" y nunca haber pensado en la posibilidad de dedicarse a la interpretación, con el apoyo de su familia Izan decidió lanzarse a la piscina y, afortunadamente, le salió bien. Le cogieron.

Si bien, su primer proyecto cinematográfico como tal no le llegó hasta los 12 años con 'Voy a pasármelo bien', una película que le forjó como actor y que, además, le hizo descubrir Valladolid. "Fue mi primera experiencia y fue increíble", ha confesado.

Tras ello, fichó por la serie 'Invisible' y ahora está a punto de presentar su primer proyecto, 'Voy a pasármelo mejor'.

Su trayectoria de momento es breve. Sin embargo, con tan solo tres proyectos se ha convertido en una de las grandes promesas de la interpretación.

"Para mí empezó siendo un juego, pero ahora se ha convertido en algo más. Es ahora cuando verdaderamente sé a lo que me quiero dedicar y qué es lo que me llena, porque me encanta contar historias a través de proyectos", revela.

No sabe decir hasta qué punto le ha cambiado la vida, teniendo en cuenta que ha crecido en este ambiente, compaginándolo desde el primer momento con sus estudios.

Pero lo que sí tiene claro es que "voy a luchar por lo que me gusta y por lo que quiero, que es ser actor".

Eso sí, siempre bajo la creencia de que "no podemos ir de más por haber participado en una película porque al final somos personas al igual que todos y considero que hay que tener siempre los pies en la tierra e ir siempre con humildad".

Para lograrlo, se está formando en baile e interpretación, mientras termina el Bachillerato de Artes Escénicas y con la mirada puesta en su principal objetivo: "seguir formándome y creciendo como actor y como persona para poder seguir haciendo proyectos como 'Voy a pasármelo mejor'".

Y así, hasta que llegue el día en el que pueda decir con orgullo que ha cumplido su gran sueño: "vivir de lo que tanto me gusta y mover a mucha gente". "Me gustan los retos", concluye.