José Antonio Pérez, candidato a presidente de los hosteleros de Valladolid: "No hay imparcialidad y transparencia"

José Antonio Pérez, del Five Napoli Pizza, candidato a la Presidencia de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid este miércoles

"No se está cumpliendo la imparcialidad y la transparencia". El candidato a presidente de los hosteleros de Valladolid, José Antonio Pérez, del Five Napoli Pizza, ha denunciado públicamente ante los medios de comunicación la falta de información en el marco del proceso de las elecciones de la asociación.

Pérez ha asegurado no tener confirmación de más candidatos, a la vez que ha precisado que "lo más grave" es que, según los estatutos de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, se tendría que haber informado a los asociados el pasado 9 de junio de los candidatos, algo que "a día de hoy no se ha hecho".

Ahora en manos de Jaime Fernández, de la Cafetería Moka, Pérez quiere optar a la Presidencia de la asociación mientras se ha encontrado con que "no se está cumpliendo la legalidad".

En este sentido, ha explicado que fue el pasado 6 de junio cuando recibieron la comunicación de la Asamblea para la celebración de elecciones el próximo día 30, teniendo que presentarse las candidaturas en un plazo de 15 días hábiles antes a dicha fecha.

Fue el propio 6 de junio cuando Pérez presentó su candidatura formal a través de correo electrónico y recibió la "confirmación" por parte de la "dirección de la asociación". El candidato entiende que, según la referencia que se tome, el propio día de las elecciones o el día anterior, el plazo máximo correspondería al 6 o al 9 de junio, dado que hay un fin de semana de por medio.

En cualquier caso, Pérez, cumpliendo los tiempos, ahora denuncia que "no sabemos si hay más candidatos, y lo más grave, no saben los asociados que nosotros nos presentamos". "Nos parece un agravio", ha denunciado.

"Creemos que no se está siendo transparente y no se está cumpliendo la legalidad", ha apuntado. Aunque ha precisado que no quiere crear "malos rollos", ha amenazado que de no solucionarse la situación se verá en la obligación de impugnar el proceso.

Asimismo, ha garantizado no saber si el actual presidente se va a volver a presentar, además de desvelar que ha intentado contactar telefónicamente con la gerente de la asociación sin haber obtenido respuesta ni reunión alguna.

De la misma manera, se han encontrado con la negativa por parte de la Junta Directiva a entregarles el censo electoral, que para él "es importante". "Debemos tener el censo como cualquier persona de la Junta directiva que lo tendrá", ha subrayado.

En este contexto, ha admitido "no saber el por qué" de todo esto y ha garantizado que en su candidatura quieren ser "constructivos", mientras su equipo trabaja en el programa a pesar de encontrarse "con este inconveniente".

"No estamos contentos con el proceso y si no se soluciona pues tenemos la obligación de impugnarlo", ha insistido, para además recalcar que ya han enviado "varios emails" y no han obtenido respuesta.

Aunque Pérez ha rechazado abordar sus propuestas como candidatos, ya que quiere "explicarlo más adelante", sí ha aclarado que hay "tres puntos esenciales".

"Defender al asociado, intervenir ante posibles conflictos con normativas y ayuntamientos, y mirar por los asociados, que hay quienes nos dicen que solo se mira por una parte", ha explicado.

Preguntado sobre si esta opacidad puede ser por poca predisposición a un cambio en la Presidencia, Pérez ha asegurado no saberlo, pero no ha ocultado su "sorpresa" al tiempo que ha asegurado que "la Junta Directiva (actual) no puede ser parte del proceso", dado que tiene que ser "imparcial".

"Tiene que haber una junta gestora, que no se ha creado. No sabemos porque hay esa falta de transparencia y esa imparcialidad", ha reiterado.

Por último, Pérez ha mostrado su deseo de que todo esto "se arregle" sin "malos rollos", que "se hagan las cosas como se tienen que hacer y empezar a trabajar con el programa que llevamos 12 días de retraso".

"Lo que queremos es defender a la sociedad y ahora no saben a quién elegir, no tienen datos, no tienen programas de ninguno de los candidatos cuando el día 9 de junio ya tenían que estar informados", ha zanjado.