Vanessa rompe estereotipos para abrir su nueva tienda en Valladolid: "El gitano es currante y trabaja como el que más"

La Fundación Secretariado Gitano lleva a cabo una labor encomiable en muchos puntos de la geografía española en general y en Valladolid en particular.

Mercaemprende es un programa que lleva a cabo la entidad para “profesionales del comercio ambulante, especialmente para personas de la comunidad gitana”, como asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Eva Martínez, responsable del Equipo de Empleo y Formación en la fundación.

“Tiene el objetivo de mejorar la competitividad y profesionalización de estos negocios con la formación en habilidades empresariales, digitales y mejora de puestos de venta”, añade, también en declaraciones a este periódico, Paola Jiménez Bezos, la técnica de Mercaemprende.

Un programa del que se ha beneficiado Vanessa Jiménez Mendoza, natural de Medina de Rioseco y de 44 años. Es vendedora ambulante y quería mejorar la estética de su puesto, aprender y vender a través de las redes sociales. El programa Mercaemprende le ha motivado a abrir su tienda propia el pasado 9 de mayo.

Una imagen de Vanessa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Reducir brechas

“La Fundación Secretariado Gitano lleva desarrollando, desde hace 25 años, el Programa Acceder. Dentro está Mercaemprende. El objetivo pasa por facilitar la incorporación al mercado laboral del pueblo gitano y reducir la brecha en el empleo. Que accedan a empleos, cada vez, de mayor calidad”, añade Paola Jiménez Bezos.

La técnica de Mercaemprende asegura que éste es un programa que se desarrolla en España desde el 2015 pero que llegó a Valladolid en el 2023. Un curso de tres meses en el que se toca la parte empresarial, la digital y la de competencias básicas.

“El programa de Mercaemprende llamó la atención de Vanessa que quería compatibilizar la venta ambulante y, además, explorar un modelo de negocio con un comercio físico que ya ha abierto”, nos explica Eva Martínez, responsable del Equipo de Empleo y Formación en la Fundación Secretariado Gitano.

Cabe destacar que el proyecto Mercaemprende está financiado por el Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra la Pobreza.

Desde la organización y gracias a este programa trabajan en la creación de la marca, del logo y le dan mucha importancia al marketing para completar el inicio de un negocio que sea “competitivo”.

“Es un orgullo para la Fundación Secretariado Gitano ver como participantes que pasan por nuestro itinerario formativo como es Vanessa, crecen y quieren seguir creciendo con la apertura de nuevos negocios”, añaden Eva y Paola.

Una mujer emprendedora

“Soy una mujer emprendedora y cabezona. Hasta que no consigo lo que quiero no paro. No tengo miedo a los abismos y trabajo de lo que me echen”, asegura con fuerza Vanessa Jiménez Mendoza.

Nació y vive en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. Tiene 44 años y además es pastora evangélica lo que le ha llevado a vivir también en otros lugares de la geografía española como Segovia, León o Palencia.

Amante de los buenos paseos al aire libre, del deporte y de la música recuerda con cariño la infancia con sus padres y también los mercadillos y la venta ambulante con su familia durante los primeros años de vida.

Sin embargo, nuestra protagonista quería ir más allá y abrir su propia tienda.

La apertura de su negocio

“Además de ser pastora evangélica, también quería tener mi propio negocio que acabé abriendo el pasado viernes, 9 de mayo en la calle Pérez Galdós de Valladolid, en el número 20 y que lleva el nombre de Singular”, explica orgullosa.

Todo después de que Paola Jiménez Bezos, la técnica de Mercaemprende en la Fundación Secretariado Gitano le animara a entrar en febrero en el curso para reforzar sus habilidades en el mundo de las ventas.

“El programa Mercaemprende me ha ayudado mucho para dar el paso definitivo y abrir mi tienda. Este mes acabaré el curso y estoy muy contenta por haber accedido a él porque he aprendido un montón”, añade.

Vanessa en el interior de su nuevo negocio Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un programa que le ha servido para adquirir más conocimientos del mundo de las ventas y para darle ese empujón definitivo para abrir su negocio de unos 40 metros cuadrados entre tienda y trastienda.

Allí trabaja sola, aunque a veces su marido le echa una mano. Un hombre que le ayudó a encontrar el local y que ha apoyado a Vanessa “en todo”, ante lo que nuestra entrevistada solo tiene “palabras de gratitud. Vende textil. Ropa, complementos y algo de bisutería.

En estas tres semanas que lleva abierto su negocio, Vanessa está muy contenta porque “el cliente que llega por primera vez, repite”, algo que es esencial para cualquier establecimiento comercial.

Otra imagen de Vanessa en su tienda Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“El gitano es currante”

“Muchas veces me he sentido discriminada por el hecho de ser gitana, aunque no tengo los rasgos característicos de nuestra etnia. Pese a esto yo me considero gitana por los cuatro costados y ensalzo nuestras costumbres”, afirma Vanessa.

Nuestra protagonista añade que la cultura gitana “se está expandiendo” y que ahora hay gitanos que “ejercen la abogacía” y “también médicos o electricistas” lo que ayuda a fomentar esa inclusión.

“El gitano es currante y trabaja como el que más”, finaliza añadiendo que tiene el sueño de “abrir una cadena de tiendas”. Ese es su reto para el futuro.