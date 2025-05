La Justicia también tumba la modificación del Toro de la Vega de 2022: prohíbe clavarle divisas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia anulando las bases del Torneo del Toro de la Vega de 2022, aprobadas por el Ayuntamiento de Tordesillas.

La decisión judicial responde a un recurso contencioso-administrativo presentado por el Partido Animalista PACMA en 2020, que mantenía suspendida cautelarmente la celebración del festejo. Esta resolución judicial puede ser recurrida por las administraciones implicadas. De momento el Ayuntamiento de Tordesillas no se ha pronunciado.

Según la resolución difundida por el partido animalista y a la que ha accedido este medio, la nueva versión del torneo constituye un espectáculo distinto y no una mera adaptación del tradicional, lo que no estaría permitido por la normativa vigente. De esta manera se autoriza su celebración, pero en ningún caso se autoriza la muerte del animal.

“La permanencia de la esencia del torneo no nos permite considerar como adaptación lo que no es”, apunta el TSJ, que señala el nuevo festejo no puede decirse que sea “conforme a la costumbre del lugar”, ni tampoco que tenga una antigüedad de al menos 200 años.

La modificación principal consistía en reemplazar las lanzas tradicionales por otras acabadas en punzones con divisas, en un intento de ajustarse al Decreto-Ley 2/2016, que prohíbe la muerte del toro en presencia del público.

El tribunal concluye que el uso de punzones supone una acción equiparable a “clavar” elementos en el animal, lo que contraviene la legislación autonómica, que prohíbe herir, pinchar, golpear o someter a trato cruel a las reses durante los espectáculos taurinos. Además, se señala que el Ayuntamiento no presentó informes técnicos que acreditaran que esta nueva modalidad no ponía en riesgo la vida del animal.

La sentencia también aprecia defectos formales en el procedimiento, como la falta de una evaluación del impacto normativo y económico del evento.