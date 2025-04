Alonso de Santos, el dramaturgo referente, ya tiene su plaza en Valladolid: “La placa tiene que aguantar ahí más que yo"

Poco a poco Valladolid va recuperando su deuda con los artistas relacionados con la ciudad. Todavía quedan muchos, pero el nombre del dramaturgo vallisoletano José Luis Alonso de Santos, uno de los grandes referentes culturales de la ciudad, ya luce en un cartel.

Concretamente, en una nueva plaza ubicada en el Sector Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez, en Las Delicias, junto a la calle Nelson Mandela, llevará desde hoy su nombre.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado por el propio Alonso de Santos, ha inaugurado el ágora en el transcurso de un emotivo acto en el que ambos han procedido a descubrir la placa nominativa que ya luce en este nuevo espacio.

"He tocado lo primero, la barra, a ver si es resistente, porque en Valladolid y en España conviene tener una barra resistente. La placa tiene que aguantar ahí, mucho más que yo", ha bromeado en su primera intervención el dramaturgo, que ha querido aprovechar la presencia de buena parte de su familia.

"Es para mí un placer cuando me llamaron para contarme que esta generosidad y este gesto de cariño que tenían de concederme un lugar en Valladolid con mi nombre, con el nombre de mi familia, que si era un sitio de los que ya estaban. Y dijo, no, no, es un sitio nuevo y tal. Y dije, mejor", ha recordado.

Foto de familia

"Ya lo decía el emperador Augusto, cada vez que inauguraba algo decía, no tengo palabras. Y no deja de ser mi ciudad, la ciudad que la he correnteado desde pequeño, la ciudad en la que yo he salido de Nazareno aquí, y faltaría más, la ciudad que ha visto mis ilusiones y que ha visto muchas etapas y que verá mi final, como todo", ha expresado.

Por su parte, Carnero ha afirmado que “con esta nueva plaza, Valladolid quiere rendir homenaje a José Luis Alonso de Santos, vallisoletano de pro y uno de los dramaturgos más importantes del teatro contemporáneo español. Es un reconocimiento sincero de su ciudad natal, en la que dio sus primeros pasos, y donde su legado personal, literario, cultural y humano ha echado raíces profundas. Aunque su trayectoria le llevó a Madrid y a escenarios de toda España, su corazón siempre ha estado unido a la capital vallisoletana”, ha señalado el alcalde.

Junto al alcalde ha estado parte de la familia vallisoletana del dramaturgo y gente de la cultura como Joaquín Díaz, que también recibirá otra calle. También el exalcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, y varios concejales.

Sobre José Luis Alonso de Santos

Alonso de Santos nació en Valladolid (1942) y cursó estudios de Bachillerato en el Instituto Zorrilla (1948-59). Desde 1959 vive en Madrid, donde se licenció en Ciencias de la Información (Imagen), Filosofía y Letras (Psicología), y cursó estudios teatrales en el Teatro Estudio de Madrid.

Comenzó su andadura en el mundo del teatro hace más de 60 años, en 1964, vinculado a los grupos de Teatro Independiente, donde trabajó como actor, director y dramaturgo 10 años. En esa época tuvo lugar su primera experiencia escénica importante participando como actor en el montaje de Proceso por la sombra de un burro (1964-1965).

Su primer estreno como autor teatral se produjo en 1975 con ¡Viva el Duque, nuestro dueño!. Desde entonces, ha escrito más de 50 obras, entre las que destacan: Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas, El álbum familiar, La sombra del Tenorio, La cena de los generales, En el oscuro corazón del bosque y Mil amaneceres.

Repertorio con el que ha retratado como pocos la realidad española de las últimas décadas, desde lo cotidiano, combinando crítica social, ternura, humor y profundidad. Su teatro es humano, es cercano, es brillante. Y es también, en muchos casos, espejo de la sociedad, con sus contradicciones y sus esperanzas.

Además de ser uno de los grandes dramaturgos del panorama español, ha trabajado como profesor, gestor e investigador de arte dramático. Ha sido catedrático de Escritura Dramática, director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España.