La histórica y desconocida carta de Vargas Llosa a Delibes: "El respeto y la admiración que siento por su obra"

El fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa, este lunes a los 89 años, ha consternado no solo al mundo de la literatura sino a toda la sociedad española, con la que mantenía un gran vínculo. Una pérdida con la que se ha ido el último representante del boom latinoamericano que revolucionó la literatura en los años 60.

El último Premio Nobel de Literatura en español, además, estaba conectado a Valladolid, ya que reconocía su admiración hacia el escritor vallisoletano Miguel Delibes. Precisamente, la Fundación que lleva su nombre ha publicado este lunes una histórica y desconocida carta que el escritor peruano envió al castellano en 1994.

En la misma, Vargas Llosa felicitaba a Delibes por su obtención del Premio Cervantes aquel año y le agradecía sus "cariñosas líneas" con motivo de la incorporación del autor peruano a la Real Academia Española de la Lengua. El Premio Nobel de Literatura no escondía su profunda admiración hacia el mítico autor vallisoletano.

"Una de las ilusiones que tengo, ahora que formo parte de esa ilustre corporación, es tener la oportunidad de verlo y de charlar con usted. No hemos tenido casi ocasión de hacerlo hasta ahora y por eso no he podido decirle lo mucho que le he leído y el respeto y la admiración que siento por su obra", le decía Vargas Llosa a Delibes.

Además, el escritor peruano le trasladaba también al autor castellano su "respeto y admiración" hacia su "novelística y ensayística". "Y por su envidiable estilo que mantiene viva y actual la mejor prosa española. Reciba usted un cariñoso apretón de manos y la amistad de Mario Vargas Llosa", le trasladaba.

Una misiva fechada el 26 de abril de 1994 y enviada desde la capital de Estados Unidos, Washington D.C., concretamente desde la Universidad de Georgetown en la que Vargas Llosa impartía docencia como profesor visitante de Literatura. Un profundo vínculo del autor fallecido con Valladolid y con uno de sus personajes más célebres.