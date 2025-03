El restaurante de Valladolid donde aparecieron cucarachas carga contra el programa de Chicote: “Es un show televisivo”

El paso de Alberto Chicote por Valladolid ha dejado huella. Buena para algunos, como es el caso de Marieta, e imborrable para otros, como es el caso de Los Charros. Toda España vio en el programa de Batalla de Restaurantes de La Sexta cómo la presencia de cucarachas causó sensación y repudio entre espectadores y participantes.

Una semana después, y vista la repercusión mediática que ha tenido su presencia en el programa, la dirección de Los Charros ha decidido hacer público un duro comunicado donde da su versión de los hechos que salieron en antena el pasado martes 18 de marzo.

En esta ocasión Alberto Chicote visitó Valladolid en busca de la mejor sopa castellana. Cuatro establecimientos compitieron por el premio de 10.000 euros: Restaurante Marieta (antes Manila), Brasería Los Charros, Que Hierva y Hasta la Peineta. Aunque al final, el ganador fue lo de menos, porque con lo que se quedó el espectador es con la imagen.

Los Charros es un restaurante con mucha tradición en el centro de Valladolid, "una tasca de toda la vida con más de 60 años", aseguró el propietario Santiago durante su entrevista inicial.

Ahora bien durante la participación se produjo un incidente que dejó una impresión negativa. "Tengo un problema enorme, en la pared hay una cucaracha pegada a algo, la verdad que se me hace...". "Tenemos una cucaracha pegada a la pared, solucionadlo lo antes posible", avisa Chicote a la camarera, quien hace lo propio con Santi, el encargado del local.

Mientras los comensales degustaban los platos, se observaron cucarachas emergiendo de la pared y de debajo de las mesas. Después de encontrarse la cucaracha pegada en la pared, Alberto Chicote descubre junto al resto de hosteleros un trozo de morcilla debajo de una servilleta en Brasería Los Charros. "Si no me cago ahora mismo ya no me cago nunca", alucinó el exitoso chef.

El propietario de la Brasería Los Charros lamentó profundamente lo sucedido y pidió disculpas a los compañeros de otros restaurantes y a los espectadores. Ese día ya habló de que era algo puntual. Aunque los invitados rechazaron seguir comiendo después de ver a las cucarachas e incluso el propietario se negó a que pagaran después de lo vivido.

Está claro que participar en este tipo de programas es una fina espada de Damocles que nunca sabe cómo te va a salir. Como dato, la emisión, la última de esta segunda temporada, fue vista por más de medio millón de espectadores, aunque lo más llamativo ha sido la repercusión posterior que ha tenido en redes y medios digitales.

“Fue algo circunstancial”

Y es que el restaurante vallisoletano, ubicado en la calle Marina de Escobar, está muy enfadado con la imagen y las críticas posteriores que han tenido. Así, asegura que quiere comunicar a sus clientes y a todo el gremio en general, que dicha situación, “fue completamente circunstancial y específica” registrada únicamente durante la grabación de ese servicio.

Y posteriormente deja caer una frase donde caben muchas interpretaciones: “para un programa en el que como es sabido, existen algunos acontecimientos pactados para dar el necesario show televisivo". Curiosamente, este pasado sábado, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León entrevistó al ganador del concurso, restaurante Marieta, donde dejó claro que todo lo que se ve es real y que no hay ningún tipo de guion.

Sin embargo, afirman posteriormente, “dada la trascendencia y publicidad negativa que se está dando” ese hecho la dirección del restaurante se ve obligado a “tranquilizar a sus clientes y a asegurar que “no es cierto que el restaurante carezca de las condiciones de higiene y salubridad necesarias y legalmente exigibles, como injustamente se quiere hacer ver en el programa y en el resto de los medios dónde se ha hecho eco de esta noticia”.

Además, también carga contra algunos de los participantes del programa que han transmitido un mensaje “con el único objetivo de perjudicar la imagen de este establecimiento."

Reiteran que “estamos en disposición de asegurar que aquello fue un hecho puntual y aislado que nunca ha sido vivido, ni visto, ni denunciado por ninguno de los clientes que afortunadamente nos visitan a diario".

Al llegar al restaurante, se han encontrado con un acompañante inesperado... ¡Cucaracha a la brasa no es una opción! 😵‍💫 #BatallaDeRestaurantes #BatallaValladolid pic.twitter.com/RAemF785Si — Batalla de Restaurantes (@batalla_rest) March 18, 2025

Tras finalizar el programa, Alberto Chicote analizó su experiencia en Brasería Los Charros. La puntuación de Chicote, 2,2, es la misma que la del resto de hosteleros, lo que sitúa a la Brasería en última posición.

"Lo que vivimos no tiene nombre", asegura Alberto Chicote, que destaca que "la falta de higiene se hizo evidente en la mesa y dinamitó una comida que ya pintaba mal". "Tiene problemas muy graves que tiene que tomarse en serio".

Acta de Sanidad

Además, en su perfil de Instagram también muestran un documento donde queda reflejado que han recibido recientemente una inspección de Sanidad llevada a cabo por funcionarios de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Así, explica que tras “revisar y analizar” todas las instalaciones del local dieron el visto bueno al establecimiento al no haber detectado ninguna falla de seguridad relacionada con lo que pudo verse durante la emisión del mismo, “confirmando que no hay presencia de insectos ni roedores”.

Algo que dejan claro que les “congratula y nos permite permanecer abiertos y ofreciendo nuestros servicios con total normalidad."

Un mensaje que trasmiten en las redes sociales con la finalidad de “frenar los bulos, críticas y comentarios malintencionados de gente que nunca ha estado en nuestro local y cuya única pretensión es causar un daño injustificado a la reputación de este negocio”.

Por último, desde Los Charros invitan a todo el mundo a que comprueben en primera persona todo lo que están afirmando.