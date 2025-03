Alberto Gutiérrez: "Hemos logrado que el tráfico esté mejor donde Óscar Puente lo había estropeado"

Alberto Gutiérrez Alberca (60 años, Valladolid) abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hacer un repaso a los casi dos años de trabajo desde que tomara posesión como concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, una de las áreas más complicadas, si no la que más.

El edil se muestra satisfecho de su trabajo en este tiempo, pero apuesta por poner una nota allá por abril-mayo de 2027, cuando esta legislatura agonice y se vea el resultado de obras como la criticada en Isabel La Católica, la de Arco de Ladrillo o la del Puente de Poniente, que podría ser la “más importante” de estos cuatro años.

Charlamos con él de la situación del tráfico en la ciudad del Pisuerga, de la polémica estación de trenes de Óscar Puente y de muchas cosas más en esta entrevista.

P.- Con casi dos años al frente de la concejalía de Tráfico y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid en esta legislatura, ¿cómo lo valora?

R.- En las ciudades, la movilidad ha adquirido una importancia sustancial. Todos los aspectos de planificación son relevantes. Ahí entra la complejidad. Los ayuntamientos tienen ahora que especializarse más en estos aspectos de movilidad y de capacitación técnica y de gestión por parte del personal, del capital humano. Toca organizarse más y volcarse en estos aspectos en algo que es complejo, pero también satisfactorio.

P.- ¿Está satisfecho con su gestión durante estos casi dos años de legislatura?

R.- Mi gestión no fue programada para dos años. Estaré satisfecho cuando algunos de los proyectos más importantes estén finalizados. Ahora, todavía, hay muchas cuestiones en las que estamos trabajando. De lo que sí que estoy satisfecho es de contar con un gran equipo de trabajo y de estar implementando alguna de las cuestiones de nuestra concejalía centradas en diez ideas claves.

P.- ¿Se ha mejorado en este tiempo?

R.- Estamos mejorando las infraestructuras más importantes de la ciudad. Trabajamos en aspectos como el de la ocupación de suelo público. Un ejemplo es la Ordenanza de Terrazas. También con las nuevas peatonalizaciones de distintas calles y plazas. También en planes de aparcamientos o en la mejora del transporte público urbano y de la movilidad ciclista, entre otros.

P.- ¿Con qué es con lo que más satisfecho está en este tiempo?

R.- De estos casi dos años de gestión siempre hay cosas más inmediatas y otras a medio plazo. En cuanto a las más inmediatas: la exención de la ORA para familias numerosas de carácter especial y para familias de cero a tres años. Han tenido buena acogida. Cerca de 700 familias, de cero a tres años, han solicitado ya su exención y en lo que tiene que ver con las numerosas llegamos a 60. Son casi 800 las beneficiadas. Esto es muy importante.

P.- ¿Y con lo que se está desarrollando más a medio plazo?

R.- Desde el punto de vista de la mejora de la movilidad, me centro en el Puente de Poniente. Lo debemos ensalzar con una gran obra de infraestructura que puede llegar a ser la más importante de la legislatura. Otra cuestión con la que estoy muy satisfecho es con las conversaciones iniciadas para solventar el problema de San Agustín. También en la mejora del acceso desde la Avenida de Gijón que afecta a toda la zona norte de la ciudad. También destacaría lo implantado en Auvasa con la medida de ‘Paradas para Todas’ o con las nuevas lanzaderas y servicios para barrios como Fuente Berrocal o Nuevo Hospital. En breve plazo también en Pinar del Jalón. Todo, muy satisfactorio como concejal.

P.- ¿Y con que es con lo que menos satisfecho está lo que llevamos de legislatura?

R.- Quiero acabar de confeccionar el funcionamiento de la estructura organizativa del área para que sea más eficaz y que haya más automatismos. Que la maquinaria mejore y todo sea mucho más automático.

P.- Antes de que gobernaran, con PSOE y Valladolid Toma la Palabra como al frente del Ayuntamiento, se decía que Puente atascaba. ¿La situación ha mejorado en cuanto a la circulación del tráfico en la ciudad?

R.- Cada vez se mejora más. Nos hemos encontrado unas infraestructuras muy agotadas. Durante ocho años no se ha invertido en las principales infraestructuras en lo que a movilidad se refiere. Se llevaron a cabo actuaciones prohibicionistas. Se eliminaban carriles para vehículos o se hacían otros exclusivos. Restrictivas, en conclusión.

P.- ¿Y ustedes están invirtiendo para paliar esto?

R.- Infraestructuras como el viaducto de Arco de Ladrillo nos las hemos encontrado en un estado lamentable. Con riesgo y problemas evidentes que podían afectar a la seguridad y vida de muchas personas. Eso ha sido algo que no nos ha permitido dormir bien hasta que hemos empezado a solucionarlo. Panaderos y Labradores sin finalizar y el viaducto de Daniel del Olmo muy limitado y agotado como infraestructura. Hemos apostado por, primero, realizar inversiones que pueden ser costosas y no lucen mucho pero que son necesarias. Hacemos un trabajo diario que está enfocado a una legislatura. Llegaremos al final de la misma con una mejora sustancial en las infraestructuras de la ciudad y, por ende, de la movilidad.

P.- También se dice, por parte de algunos vecinos de la ciudad, que Carnero atasca. ¿Está de acuerdo?

R.- Son eslóganes que nos podemos encontrar en las redes sociales, pero, sinceramente, la situación no tiene nada que ver. Lo primero, porque los atascos anteriores sí que se habían producido por actuaciones del Equipo de Gobierno anterior. En Avenida de Gijón o Poniente explicitaban que lo que querían y buscaban era que no accediera nadie y poner todas las dificultades posibles. Es una situación radicalmente distinta a la que nos encontramos en la actualidad. Estoy convencido de que el tráfico va a mejorar como lo ha hecho ya.

P.- ¿Está mejor la ciudad ahora, en cuanto al tráfico, que cuando estaba al frente Óscar Puente?

R.- En algunos lugares sí. Hemos logrado que el tráfico esté mejor donde Óscar Puente lo había estropeado. En zonas como el Puente de Poniente, Avenida de Gijón, y en un breve plazo de tiempo, en Isabel la Católica. Eso es indudable porque los datos lo demuestran y también las sensaciones. Con el mandato de Puente hablábamos de Isabel La Caótica y dentro de poco volverá a ser una vía con un funcionamiento normal. Con más seguridad para ciclistas, peatones, usuarios de vehículos privados y ciclistas. Queremos exportar ese concepto de movilidad global, aunque las cosas van más lentas de lo que nos gustaría porque todo lleva sus trámites.

P.- Pero se emitió un informe por parte de TomTom que aseguraba que ahora se tarda 30 segundos más en recorrer los 10 kilómetros en la ciudad de Valladolid. Usted lo calificó como un informe “tontón”.

R.- Me refería a que no se puede generar alarma por un informe que te dice que se tarda 30 segundos más. Darle una fiabilidad tremenda y decir que el tráfico ha empeorado es ridículo.

P.- Se ha referido a ello. ¿Cómo van las obras para el carril bici de Isabel La Católica? ¿Se va a mejorar el tráfico y la convivencia entre conductores, peatones y ciclistas?

R.- Estamos avanzando. En principio cumplimos con los plazos y la idea es que en mayo esté en funcionamiento. Ese es el objetivo, mejorar el tránsito de todos.

P.- ¿Cómo marchan los preparativos para que la Zona de Bajas Emisiones sea una realidad?

R.- Hemos abierto las mesas y nos falta el informe técnico para la adjudicación del sistema que lo va a controlar. Vamos bien. La idea es llevar a la Junta de Gobierno de dentro de dos semanas las directrices de funcionamiento y empezaremos a comunicar a los ciudadanos lo que tienen que hacer para solicitar las exenciones y tramitarlas. Para residentes, propietarios de garajes, comerciantes y demás. Con esto arrancaremos en abril.

P.- Las sanciones no llegarán hasta julio.

R.- Cuando entre en funcionamiento la plataforma vamos a comenzar con las cartas de aviso. Empezaremos sin sanción y haremos comunicaciones a las personas que cuenten con un coche sin etiqueta y que accedan a esta zona delimitada. Son a esas personas a las que les va a afectar la medida desde el 1 de julio. El resto de los vehículos que tengan etiqueta van a poder circular como hasta ahora. Eso sí, si se evita la Zona de Bajas Emisiones, mejor. Hay que recalcar que mantenemos los plazos y que, como está estipulado en la ordenanza, las sanciones comenzarán el 1 de julio de 2025.

Alberto Gutiérrez Alberca en su despacho atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Cómo está el proyecto del Puente de Poniente? ¿Se va a hacer algún tipo de comunicación en breve?

R.- Queremos sacarlo a licitación de forma inmediata. En el plazo de un mes como máximo.

P.- ¿Qué pinceladas pueden darse de ese proyecto?

R.- Existe un anteproyecto. La licitación va en la línea de que se puedan hacer mejoras en esa actuación. Serán los licitadores los que hagan ofertas en ese sentido. Había un primer proyecto y una adaptación del mismo que se hizo a través de un consultor. Esa documentación se tomará como base para que los posibles licitadores nos presenten ofertas, incluidas también las de diseño.

P.- Quizás, uno de los proyectos que más críticas positivas haya recibido, incluso de la oposición, haya sido el del paso inferior de San Agustín… Indispensable.

R.- Quedamos con el Ministerio de Transportes en que el Ayuntamiento va a ser la punta de lanza. Nuestra intención pasa por licitar la redacción del proyecto cuanto antes. Paralelamente, queremos avanzar en el convenio con la Dirección General de Carreteras. Se concretó que así se haría.

P.- ¿Cómo recuerda la actuación de emergencia en Arco de Ladrillo? ¿Están cerca de terminar las labores?

R.- Ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar en esta legislatura y que contó con el respaldo total del alcalde que estaba preocupado. Es una actuación complicada pero que la tomamos porque era lo más adecuado. Ahora que en mayo concluirán las obras seguimos pensando que tomamos una decisión muy acertada y que era necesaria.

P.- El paso de Daniel Del Olmo es otra de las apuestas de este Equipo de Gobierno. ¿Hace falta un lavado de cara?

R.- Sí. Parece que, en la última reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, por parte del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se dieron buenas palabras. Hay que llegar a un acuerdo para ver si las actuaciones se impulsan desde la Sociedad Valladolid Alta Velocidad o desde el propio Ayuntamiento como en el caso de San Agustín para empezar a licitar proyectos y obras.

P.- ¿Qué se quiere hacer allí?

R.- Ahí se va a mantener un viaducto. Un paso que no interfiera para nada con el soterramiento de las vías del tren. Se mantendrá un elemento elevado con las características del siglo XXI, desde el punto de vista de prestaciones para uso ciclista y peatones con una mejora del entorno y del alumbrado.

P.- ¿Cómo va el tema de los patinetes?

R.- Estamos tramitando la Ordenanza. La quiero llevar al pleno del mes de abril y va a incluir novedades con respecto a la circulación ciclista y de los vehículos de movilidad personal.

P.- Especifíqueme un poco más en cada caso.

R.- Con respecto a la movilidad ciclista, queremos favorecer el uso de la bicicleta en los entornos pacificados como zonas residenciales o calles peatonales sin excesivo uso comercial. En las que haya uso comercial, seguirá primando el peatón. En el caso de los vehículos de movilidad personal, en concreto patinetes, va a haber novedades para garantizar una seguridad vial como puede ser el uso del casco, la existencia de un seguro obligatorio y registro para poder verificar quién es el responsable en caso de que haya algún tipo de accidente.

Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid

P.- ¿Cómo ve la actuación en la estación de autobuses?

R.- En este caso no entiendo a la oposición. Se quejaba de que no se acometían actuaciones en el lugar y ahora, cuando se arranca con cinco millones, también se queja. Era necesaria porque la perspectiva de una estación nueva en los terrenos que dejen los talleres de Renfe no es inmediata. Estamos satisfechos con la inversión de la Junta de Castilla y León. Su compromiso con Valladolid queda claro en esta y otras muchas actuaciones.

P.- ¿Está satisfecho con Biki y Auvasa?

R.- Parecía difícil alcanzar los 28 millones de usuarios en el transporte público y se ha conseguido con record absoluto en autobuses y bicis. Es una cifra muy importante que hace bueno el esfuerzo del Ayuntamiento. Auvasa tiene una importante inversión municipal con más de 20 millones, entre otras cosas, para financiar el billete. La plantilla es la más importante con la de limpieza y policía. Hemos garantizado una paz social con unos trabajadores que valoran a la empresa igual que lo hace el Ayuntamiento de Valladolid.

P.- ¿Qué otros proyectos tiene en mente como indispensables en el corto y medio plazo?

R.- Estoy muy ilusionado con la mejora de los entornos peatonales. También de los entornos escolares. Trabajamos en zonas cercanas a varios centros educativos. Van a ser mejoras sustanciales. Queremos introducir la limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora en estos entornos y mejorar la señalización horizontal y vertical. También estamos satisfechos con las reuniones de la Mesa de la Seguridad Vial. Nos aporta cuestiones clave en la movilidad para que sea más segura para todos los usuarios y también desde el punto de vista de la seguridad universidad para que todos los colectivos convivan sin problemas. Queremos incorporar pasos de cebra inteligentes para que cuando se pise se detecte que hay un peatón y mejorar la seguridad. Todo esto son temas que estamos tratando.

P.- ¿Cómo ve la nueva estación de trenes anunciada por Puente?

R.- Creo que hay una prioridad para la ciudad que es el soterramiento. Todo lo que se aleje de esto no puede verse de forma positiva. Esto no lo digo yo, sino que se manifestado por parte del Ministerio de Transportes. Hay una pretensión de que no se materialice esta obra. Cuando se firmó el Convenio de 2017 se dijo que el soterramiento, en ese momento de crisis, no podía hacerse pero que si se daban las condiciones en el futuro se abordaría. Hemos pasado de esta reflexión, por parte de uno de los firmantes que era Óscar Puente, a decir que el soterramiento ni ahora ni nunca y que va a hacer todo lo posible para no se pueda hacer nunca.

P.- ¿Duele?

R.- Jugar con el futuro de una ciudad no es bueno. Creo que el soterramiento es el mayor plan estratégico que tiene Valladolid. Pasa por fomentar que nuestra ciudad sea la puerta de Madrid. Para que haya trabajadores de empresas de allí que puedan vivir aquí. Nosotros lo tenemos en la mano y debemos de apostar por ello.

P.- ¿Tiene capacidad legal el Ayuntamiento de Valladolid para parar la nueva estación?

R.- Capacidad legal no tenemos. Este es un proyecto del Ministerio de Transportes que está ya en licitación. No puede uno ponerse en la vía y parar la estación. No tenemos capacidad legal. No nos gusta como se han hecho las cosas, sin contar con la ciudad. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Para hacer la Estación de Sants en Barcelona hubo dos años de exposición pública y reuniones. Para la de Chamartín de Madrid, uno. Aquí llegamos y un día listo. Vivimos con una sensación de autocracia. Yo lo decido, con el presupuesto que quiero y listo. Estos mensajes no son buenos para la población. El Ayuntamiento utilizará todos los recursos que tenga a su alcance para que no se impida el soterramiento de las vías. Sigue siendo nuestra prioridad.

P.- ¿Cómo ve el futuro de la ciudad el concejal?

R.- Soy optimista por naturaleza. Valladolid recupera población. Tiene un tejido empresarial y económico muy grande. Es y va a ser aún más un nodo logístico vital. Debemos apostar por el desarrollo de infraestructuras y estar bien conectados. También, cuidar nuestra industria automovilística que es uno de nuestros mayores fuertes con muchas familias que dependen del sector.