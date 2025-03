Cine a dos euros para María Luisa: "Como todos somos mayores, no se oye ni una mosca en la sala"

El programa Cine Sénior, una medida impulsada por el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales llevó a 1.690.758 espectadores sénior a las salas de cine de toda España en 2024. Esto supone, ni más ni menos, que un 33,4% sobre el total de las entradas.

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, en esta segunda edición de la iniciativa, que se ha desarrollado entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine 766.034 espectadores sénior más que en la primera edición. Un 82% más.

Se trata, por medio de subvenciones directas a salas de cine, de una medida que fomenta el derecho de acceso a la diversidad cultural de las personas de 65 años o más para que puedan asistir al cine los martes a un precio reducido de dos euros.

A la luz de estos datos tan positivos, el Ministerio de Cultura ya trabaja en tramitar una tercera edición con el fin de que entre en marcha en el mes de abril de 2025.

Una de esas usuarias del cine sénior es María Luisa Hoyas Díez, vallisoletana, de 66 años, amante de la lectura y del fútbol y que aprovecha todos los martes para acudir a ver una película aprovechándose de esta iniciativa.

Charlamos con ella, que atraída por sus amigas se sumó al programa al poco de cumplir los 65 el pasado año y está encantada.

Imagen de María Luisa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una gran idea

La medida de Cine Sénior, impulsada desde 2023 por el Gobierno de España, partió del hecho de pensar que las salas de cine tienen un papel cultural, social y económico crucial, tanto para la industria de la cinematografía como para las ciudades en las que se encuentran.

En la pasada edición de Cine Sénior participaron, en Castilla y León, un total de 122.456 personas, muy por detrás de Cataluña, la comunidad que más se benefició del programa con 427.892 espectadores y seguida de Madrid con 358.699.

“Yo me considero una persona normal y corriente. Me resulta difícil definirme a mí misma. Lo que sí que puedo decir es que me gusta que se apueste por medidas como esta de la que nos podamos beneficiar los mayores”, asegura María Luisa

Nuestra entrevistada se jubiló allá por junio de 2023. Era agente tributario, y ahora disfruta, con sus amigas, de una buena película.

Una iniciativa a dos euros

“Al poco de cumplir los 65 años. Allá por 2024, unas amigas me hablaron de Cine Sénior. Probé y aquí estamos. Este año he podido disfrutar de grandes películas y en la mejor compañía”, confiesa la vallisoletana.

Nuestra entrevistada asegura que le parece bien que “cueste dos euros” pero quiere añadir que “sería más justo que el precio estuviera ajustado en relación a la renta de cada uno” aunque asegura que “es muy complicado”.

“Estas costas deberían de costar en proporción a la renta, pero comprendo que burocráticamente es imposible. Con solo enseñar el DNI ya te puedes beneficiar del programa”, explica.

Otra cosa que le gusta es que “como todos somos mayores no se oye una mosca. No vamos al cine a comer y beber”, insiste.

María Luisa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Las mejores películas

Entre las cintas elegidas por los espectadores sénior destacan películas españolas como ‘La Infiltrada’, ‘El 47’, ‘Casa en flames’, ‘La habitación de al lado’, ‘Marco’, ‘Soy Nevenka’ o ‘La virgen roja’.

“Me gustaron mucho tanto ‘El 47’ como ‘La virgen roja’, ‘Soy Nevenka’ o ‘La Substancia’. En cambio, de ‘Cónclave’ no me convenció el final y ‘La habitación de al lado’ de Almodóvar no me dijo nada”, nos cuenta.

Una amante del cine que seguirá disfrutando de las mejores películas a dos euros con esta gran iniciativa impulsada desde el Ministerio de Cultura.