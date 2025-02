Un encuentro nacional para los jóvenes amantes del vino en Valladolid: concierto sorpresa y bodegas de "mucho prestigio"

Hablar de buen vino, de las mejores bodegas y de jóvenes amantes del sector vitivinícola, es hablar de Valladolid y del evento Jóvenes por el Vino. Una cita que se ha convertido en un imprescindible en la agenda de muchas personas porque nadie se lo quiere perder.

Este año, la Cúpula del Milenio será, nuevamente, la encargada de acoger el Festival Anual del Vino de Valladolid el día 5 de abril desde las 20:00 horas hasta las 00:00. Un evento que reunirá a 40 bodegas y que exhibirá al mundo los mejores vinos y sus deliciosos sabores.

"Habrá una mesa en la que estarán distintas bodegas. Una mezcla de varias que quieren aportar su vino para que todo el mundo lo pueda saborear", explica Álvaro Galicia, uno de los organizadores del evento, en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Además de contar también con bodegas de proximidad -de las zonas del Bierzo o Toro- también se podrán descubrir vinos de fuera de Castilla y León; eso sí, sin que las de Valladolid pierdan protagonismo.

Galicia adelanta que estarán presentes bodegas de "muy alto nombre y precio", de "mucha calidad", siendo un año diferencial en este evento, que marcará un antes y un después en su organización. "Hay bodegas de mucho prestigio y la gente cuando lo vea se llevará una grata sorpresa. Hay más calidad que nunca", asegura.

Las sorpresas no acabarán ahí ya que también actuará una banda vallisoletana -que aún no han querido desvelar- y no faltará un DJ para animar a los asistentes. Además, habrá una entrega de premios a las bodegas y un acto de apertura y clausura del evento.

Eso sí, aclara que no habrá cata multitudinaria porque la idea es convertir este evento sobre el vino en una fiesta donde todo el mundo lo pase en grande. Confían en llenarlo, como ya ha ocurrido en ediciones anteriores, y en total serán 1.250 personas las que podrán acudir.

Manuel Cuadrado y Álvaro Galicia, organizadores del evento

La entrada tiene un precio de 30 euros. Los asistentes podrán probar las diferentes variedades de vino que ofrecen las bodegas y no faltarán deliciosos alimentos para poner el broche final a una noche perfecta.

Galicia destaca que cada vez más jóvenes se interesan por el mundo del vino: "Cada vez el consumo es mayor. Sobre todo en momentos donde la gente no está tan acostumbrada como puede ser algún sábado de fiesta".

Y es que si una provincia -y una Comunidad- puede hablar de vinos en mayúsculas es Valladolid y Castilla y León. Una tierra de viñedos que demostrará su gran potencial en este evento único.