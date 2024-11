El primer rival profesional de Ilia Topuria vuelve a la jaula en Valladolid: “Cuando llegue la UFC a España quiero estar”

Era un 4 de abril de 2015. Un ya experimentado Francisco Javier Asprilla (2-11-1989, Venezuela) se medía a un debutante profesional con 18 años recién cumplidos como Ilia Topuria. Aquel día, este venezolano afincado en Valladolid desde hace más de una década, caía derrotado por sumisión en el primer round.

El resto es historia. Lo que no se imaginaba es que su rival de aquel día se convertiría, en la actualidad, en el hombre del momento en la UFC. Ahora, este 23 de noviembre, Asprilla volverá a la jaula en Valladolid en una velada que se celebrará en el Pilar Fernández Valderrama.

"Cuando llegue la UFC a España quiero estar", subraya en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Asprilla, que llevaba ocho combates frente a un inédito Topuria en categoría profesional de MMA, busca cumplir su sueño tras hacer un parón en su carrera profesional por motivos personales.

Fue en 2020 cuando el luchador venezolano dejó de lado el MMA para centrarse en otras cuestiones de su vida. En diciembre de 2022 volvió a la jaula y desde entonces acumula cuatro combates, con tres victorias y una derrota. El 23 de noviembre Diego Santos le esperará dentro de la jaula para un nuevo reto.

Asprilla llegó a España hace casi 30 años, junto a su madre. Primero estuvieron viviendo en Burgos y luego en Benavente. El luchador se marchó a Valladolid "por estudios" y aquí se ha quedado desde entonces.

Siempre ha estado relacionado con el mundo del deporte, habiendo jugado al fútbol y practicado atletismo. A sus 17 años lo dejó y descubrió la capoeira gracias al que es todavía hoy su "maestro".

"Me fascinó el arte de la capoeira, tanto la música, el instrumento, la coreografía, la condición física como los movimientos acrobáticos", reconoce. Pero además de ello, su maestro también era especialista en jiujitsu y MMA. Fue este salvoconducto el que le acabó llevando poco a poco hacia este deporte de contacto.

Cartel del evento de MMA que tendrá lugar en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama el 23 de noviembre

Hoy, se siente "muy seguro y confiado", tras un entrenamiento que ha ido "muy bien". "Estoy super rápido, ágil, fuerte y con muy buen cardio", avanza Asprilla en los días previos a su combate en Valladolid.

Enfrente tendrá a Diego Santos, un brasileño afincado en Portugal que ha competido en las "ligas grandes" de su país natal, además de luchar por Europa y estar "experimentado". "Es lo que estoy buscando ahora, un rival con experiencia para poder ranquearme y tener la posibilidad de que cuando llegue la UFC a España de contar con las mejores papeletas", insiste.

Pero el camino no es sencillo, ya que si hay algo en lo que sufren los luchadores es a las bajadas de peso que, en ocasiones, se ven obligados a someterse para cumplir con las cifras que se acuerdan.

"La primera vez lo haces y sufres. Luego empiezas a trabajar la parte mental. La cabeza es la que te hace continuamente hacer que lo abandones", explicar el venezolano afincado en Valladolid.

Asprilla se siente "preparado" para estar en la UFC y quiere "confirmar" su estado de forma con un "par de victorias a nivel europeo", para presentar un "currículum mejor".

Se considera un "luchador constante, con muy buen golpeo, rápido, ágil, muchos reflejos y una lucha efectiva y con muy buena defensa en los derribos".

La velada del 23 de noviembre aventura que será un "show donde van a estar los mejores luchadores de Castilla y León enfrentándose con los mejores de Galicia, Madrid, Asturias y Portugal".

Cartel del combate de Francisco Javier Asprilla contra Diego Santos el 23 de noviembre en Valladolid

Durante la jornada habrá 10 peleas amateur y tres combates profesionales, con dos cinturones en juego. Uno de ellos, en la categoría pluma, donde luchará Asprilla contra Diego Santos.

Actualmente, el luchador venezolano compagina su trabajo como mecánico en Renfe con los entrenamientos y las propias clases de MMA que él imparte.

Algo que hace con "mucho sacrificio, mucha constancia y recordando siempre el objetivo y el porqué lo hago". "La gente que me rodea también me está apoyando. Mi mujer, mi hija y mi familia", agradece.

Ilia Topuria

Asprilla ha saltado a la fama recientemente de la mano de Ilia Topuria. Quien fuese su primer rival profesional todavía recuerda aquel combate, con el hispanogeorgiano con 18 años penas recién cumplidos.

"Sabía que él venía de la lucha (en suelo) y yo era más striker (de pie) por aquel entonces. Sabía que si el combate se desarrollaba arriba tenía muchas papeletas para llevármelo y abajo era para él", recuerda todavía casi 10 años después.

El combate empezó con el respeto mediante entre ambos, midiéndose los dos en los primeros golpes y fue Topuria quien "hizo un intento de entrada". "Lo defendí, metí un par de manos y él fue hacia atrás", relata.

Aprovechando esto, Asprilla comenzó con una "secuencia de golpes, puños y le pegué a la grada". "Ahí es cuando entró al cuerpo a cuerpo, empezó a agarrarme, intenté soltarme y no pude. Fue superior a mí en la lucha hasta que consiguió finalizarme con un triángulo invertido", explica.

Con un Topuria aún novato, Asprilla admite que le sorprendió mucho las "posibilidades que él tenía en el suelo" y es que "físicamente se le veía muy bien".

Eso sí, ni él ni nadie se imaginaba que Topuria fuese a llegar a donde ha llegado, siendo ahora el vigente campeón mundial de UFC en peso pluma. "Por aquel entonces ni se sabía que las MMA iban a prosperar en España y menos que fuese a ser campeón del mundo y hacer la primera defensa de la manera que lo ha hecho", admite.

Asprilla señala que el haber sido el primer rival profesional de Ilia Topuria es algo que "es así, historia", y que no puede cambiar, pero que le ha servido como "motivación" para intentarlo y "estar ahí".

"No pierdo nada. Mi sueño ya no es entrar y ser campeón, es entrar, estar dentro de la jaula, decir 'he llegado'", recalca. No ha sido Ilia el único rival de UFC que se ha cruzado en su camino.

También ha podido medirse a otros nombres como Dani Barez o Manel Kape. "Mucha de la gente con la que he competido han seguido, han conseguido sus sueños, entonces, por qué no puedo ser yo. Vamos a intentarlo y a ver dónde se llega", insiste.

Cuenta ya con una amplia trayectoria dentro de las MMA y, por ende, ha podido vivir esta explosión tras la irrupción a nivel mundial de Topuria. Históricamente ha sido un deporte relacionado con la agresividad, peor Asprilla señala que es algo que es "cuestión de que la gente se mentalice".

"Es cuestión de mentalidad. La gimnasia rítmica las que lo practican a nivel profesional acaban con los dedos deformados y eso se deja de lado y se ve la esencia de lo que es el deporte y lo bonito que es", ejemplifica.

"El MMA, a medida que el usuario medio entienda más las técnicas, el reglamento, la dificultad y todo lo que hay detrás dejará de ver la agresividad y la sangre y empezará a ver los esquivos, los movimientos, el cardio y los relfejos".

Y es que Asprilla resalta que sin todos esos condicionantes "sería una pelea callejera y no un deporte".