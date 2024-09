VÍDEO | Steve Aoki, Hombres G y Arde Bogotá hacen vibrar Valladolid en una primera edición del Cosquin Rock apoteósica

Noticias relacionadas El festival internacional Cosquin Rock llega a Valladolid: del concierto de Steve Aoki a catas exclusivas

Una vez más la realidad ha vuelto a superar todas las expectativas. La ciudad de Valladolid ha amanecido con resaca emocional después de todo lo vivido el pasado sábado en la Antigua Hípica Militar.

El conocido espacio vallisoletano acogió la primera edición del Cosquin Rock en España, un festival internacional único que ha resultado ser todo un éxito.

Artistas nacionales e internacionales de primer nivel se dieron cita en un espectacular evento que llenó de fiesta y ritmo la ciudad de Valladolid y que hizo vibrar a unos 10.000 asistentes procedentes de todo el mundo.

Estos fueron calentando motores con las actuaciones de Arizona Baby, Ani Queen, Cuatro pesos de propina, Andrew, Nafta, Gara Durán Veintiuno, Sienna y Gipsy Kings FT.

Una vez entrada la noche, pudieron disfrutar de la música de Comandante Twin, Ciro y Los Persas, Barry B, Paco Devotion, Crystal Fighters, Edu Sabanah, Anita B Queen, Maya y We Are Not DJ´s-

Pero no solo eso. Pasadas las 21:45 horas de la noche, Valladolid viajó en el tiempo de la mano de una increíble actuación de Hombres G, en la que la mítica banda de los 80 puso a todo el público a bailar con un exhaustivo repaso de sus temas más sonados. No faltaron títulos como 'Sufre mamón', 'Devuélveme a mi chica' o 'Te quiero'.

Concierto de los Gipsy Kings en el Cosquin Rock de Valladolid

Tras ello, llegó el turno de Arde Bogotá. El grupo musical de rock alternativo deleitó con sus grandes dotes musicales a gente de todas las edades que se agolpaba frente al escenario ansiosos de disfrutar de un concierto en directo de la que se ha convertido en una de las bandas musicales del momento.

Concierto de Arde Bogotá en el Cosquin Rock

El dj Steve Aoki fue el encargado de poner el broche de oro a una jornada llena de música y baile, con una sesión única y sublime que ha quedado grabada para el recuerdo de muchos de los asistentes.

Sin duda, una jornada fantástica que hizo las delicias de miles de jóvenes y adultos, que ya esperan ansiosos la celebración de una segunda edición del Cosquin Rock.