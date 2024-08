Las dudas por la credibilidad del informe del soterramiento enfadan al Ayuntamiento de Valladolid: "Buscan tres pies al gato"

La polémica del soterramiento vuelve a avivarse en Valladolid. Tras meses con las aguas relativamente apaciguadas, que no calmadas del todo, el río vuelve a bajar revuelto por el Pisuerga. El pasado 4 de julio, el Ayuntamiento de Valladolid adjudicaba a la empresa Eficia la realización de un informe para valorar el estudio de Adif que descartaba el proyecto y estudiar nuevas posibilidades que abaratasen el soterramiento. La noticia saltaba cuando este mismo viernes se descubría que los directivos de la empresa eran familiares de altos cargos del Gobierno madrileño de Isabel Día Ayuso (PP), sembrando así dudas sobre el resultado que podría dar el informe. Horas después, el Consistorio vallisoletano ha salido a defenderse. "Me molesta que cuando una cosa se hace nadie se preocupa del propósito y las intenciones y se preocupan en buscar tres pies al gato", ha lamentado el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona.

José Ignacio Zarandona ha subrayado tajantemente que se ha enterado de la filiación de los directivos de Eficia "por la prensa" y que "no es un estudio de parte", sino que está hecho "por profesionales con ánimo profesional". En este sentido, se ha defendido alegando que se ha adjudicado a esta empresa porque son "expertos en proyect management". En este sentido, el edil ha subrayado que desde el Ayuntamiento están haciendo "todo lo que debemos y lo que todo el mundo espera y esperaba, que es tener una alternativa a aquel informe".

Desde el Ayuntamiento, ha argumentado, que se está buscando una "explicación técnica" y la "más sencilla y lógica" era a través de un contrato menor, "que para eso están". De esta manera ha querido justificar la elección de elegir esta tramitación y la cuantía desembolsada, que es de 14.850 euros más IVA, al tiempo que ha destacado que con ese precio se puede "desarrollar un informe como el que estamos buscando".

Una búsqueda que trata de encontrar una "valoración al informe de Adif", el cual no se creen, ha señalado Zarandona, que ha denunciado que las horquillas de precios que se han manejado "eran las más altas de cualquier escala", estando así "absolutamente desajustado". Otro objetivo del informe es "analizar otras posibilidades", dado que están "convencidos" de que el soterramiento "no tiene que ser todo o en parte con tuneladora" y puede hacerse con métodos más económicos como "las pantallas, dependiendo de la zona, del análisis de los tramos, etc".

Por eso, el Ayuntamiento, defiende Zarandona, necesita una "opinión técnica e imparcial que ponga esto de relieve" y ha asegurado que no se ha dado "ninguna instrucción a la empresa de lo que tiene que hacer". "Se le ha facilitado toda la documentación que tenemos y están haciendo un proceso de trabajo y de conocimiento. El resultado nos lo presentarán en 15 días y a finales de septiembre se dará a conocer a la ciudadanía", ha añadido.

A pregunta de los medios sobre el proceso de contratación, el edil ha explicado que los contratos menores se hacen por invitación a una serie de empresa, "por costumbre a tres", y es a partir de la oferta, cuando el contratante elige la adjudicación. En esta línea, sobre el precio, ha argumentado que les parece "razonable" para lo que se pretende con el informe. "No vamos a elaborar ningún proyecto o anteproyecto ni mucho menos. Vamos a valorar las posibilidades de que el soterramiento se pueda realizar y valorar el coste", ha incidido.

Asimismo, ha subrayado que durante el 2023 se firmaron 2.678 contratos menores en el Ayuntamiento de Valladolid y que, concretamente en el área de Urbanismo, en el 2019 hubo 25, en el 2020 cinco, en el 2021 dieciséis, y en el 2022 hasta 23 contratos menores. Datos con los que ha querido defender que es una fórmula "muy habitual, muy eficaz, muy rápida y lógicamente una herramienta de la que dispone el Consistorio para resolver todo este tipo de extremos".

José Ignacio Zarandona atiende a los medios de comunicación este viernes

Respecto a la elección de la empresa, Zarandona ha apuntado que cuando se decide hacer el informe, él "no tenía el conocimiento absoluto de quién podía ser la empresa que pudiera realizarlo de la mejor manera". Y ha afirmado que en este tipo de contratos el Ayuntamiento "pregunta, se informa, contesta y contrasta con ingenieros de caminos". De ahí, aparecen unas "recomendaciones" y se les realiza unas "invitaciones". "¿Por qué se elige Eficia en vez de las otras dos? Me lo podría decir usted también si me hubiera decidido por otra. Nos pareció después de mantener ciertas conversaciones, de analizar su solvencia y las posibilidades que tenían que era la que mejor podía desarrollar este estudio, sin ningún conocimiento de otra cuestión", ha recalcado.

Sobre la relación familiar con altos cargos del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, ha asegurado rotundamente que "no conozco nada". "Hemos buscado un grupo de profesionales que puedan dar una opinión contrastada e inequívoca y que no sean técnico municipales para que no haya una sombra de duda", ha insistido.

Es precisamente sobre esa "sombra de duda" con la que nace el informe por la que le han preguntado y Zarandona ha reiterado que eso es lo que se está "queriendo sembrar", al tiempo que ha vuelto a defender que el informe está hecho "por profesionales con ánimo profesional". "Me molesta que cuando una cosa se hace, nadie se preocupa del propósito y las intenciones y se preocupan por buscar tres pies al gato", ha lamentado.

Zarandona ha recordado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentó el informe de Adif en el seno del Consejo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que ha calificado de "publirreportaje" en el que las "infografías" no aportaban "ningún dato positivo sobre el soterramiento". "Nunca me gustaron las infografías porque dan una imagen idílica y luego la realidad es bien distinta como todo el mundo está comprobando en Padre Claret", ha incidido refiriéndose a la integración en superficie.

Por último, el concejal de Urbanismo y Vivienda ha asegurado que una vez esté el resultado del informe, "no es para quedárnoslo en el bolsillo". Unas palabras a las que además ha añadido que van a ser "coherentes" "No sabemos que se va a concluir. Entendemos que nuestra posición va a ser refrendada, pero es una suposición. Lo analizaremos profundamente, se pondrá en la Mesa del Soterramiento y a partir de ahí se lo contaremos a todos los vallisoletanos. No es un estudio de parte, hemos puesto sobre la mesa las claves que queremos y son respuestas que sean ciertas y valoradas estrictamente desde el campo de la ingeniería", ha zanjado.

El PSOE denuncia que se haya adjudicado a Eficia "sin justificación"

Por su parte, desde el PSOE se han preguntado "por qué el Ayuntamiento ha adjudicado directamente un contrato de 17.545 euros a una empresa sin justificación para que realice un informe a favor del soterramiento". En una comparecencia previa a la de Zarandona, los socialistas han denunciado que el proceso "carece de la acreditación necesaria para realizar un trabajo de tal envergadura".

En esta línea, han asegurado que la empresa "ni siquiera tiene trabajadores", algo a lo que Zarandona ha respondido alegando que se ha contratado a Eficia porque son "expertos en proyect management", algo que "no quiere decir que tenga que tener una nómina de empleados tremenda, sino que debe contar con "recursos para recurrir a profesionales de cualquier tipo". "Estos señores a lo que están acostumbrados es a coordinar grandes proyectos, a poner en contacto con técnicos con cualquier tipo de profesionalidad y poder, por tanto, constatar una información que sea basada y realista", ha defendido el concejal de Urbanismo y Vivienda.

No obstante, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrera, ha puesto de manifiesto que tampoco tienen "ninguna experiencia en infraestructuras ferroviarias" y, según la web de la empresa, "la única relación de los socios fundadores se remonta a 2004", cuando hace 20 años trabajaron en empresas que realizaron "obras de escasa importancia en dos pasos a nivel y en un túnel". Asimismo, han recalcado que la compañía dispone de una "facturación irrelevante" y, "por si fuera foco", está dirigida por familiares de dos directores generales del Gobierno de Ayuso.

Herrero ha pedido explicaciones al alcalde de Valladolid porque las circunstancias que rodean al contrato "están teledirigidas para que la empresa concluya con la premisa de Carnero".

"A esta hora, 12 del mediodía, el alcalde no está en Valladolid. Carnero está en Madrid, en el Senado, que es su actividad preferida, pero la oculta. En la agenda del Ayuntamiento de Valladolid no figura el acto que Carnero tiene en el Senado. Está claro que tiene que dar explicaciones porque él cuestionó la profesionalidad de los técnicos de ADIF que realizaron el documento en el que se evidenciaba la inviabilidad del soterramiento y ahora resulta que encarga un trabajo político a una empresa que ni siquiera tiene trabajadores", ha concluido el portavoz socialista.