Máxima tensión en el Ayuntamiento de Valladolid con choque de trenes entre Herrero, Jiménez y Carnero defendiéndose: “Se ha montado un chollo y lo paga la ciudad”

A las 8.20, con la llegada del alcalde, ha comenzado, entre bostezos y legañas, el pleno extraordinario que solicitó la pasada semana el Grupo Municipal Socialista en el que han pedido al alcalde de la ciudad, al “popular” Jesús Julio Carnero, que “se dedique en exclusiva a la Alcaldía”.

Pedro Herrero, el portavoz de los socialistas, ha sido el primero en tomar el turno de palabra para sostener que “una capital de 300.000 habitantes no puede tener un alcalde de tiempo parcial”, haciendo mención a la labor de Carnero como senador y a sus viajes a Madrid. Herrero ha recordado que el primer edil pucelano “cobra de la Cámara Alta y del Ayuntamiento de Valladolid”.

“Ha pasado más de un año. Una ciudad como Valladolid requiere de un alcalde a tiempo completo. Ni está ni se le espera. Es el principal problema de la ciudad. Todo el mundo ve que es un medio senador y un medio alcalde, el peor que tiene Valladolid. Cobra de los dos sitios. El beneficio es para usted y el perjuicio para Valladolid”, ha comenzado Herrero en su exposición.

Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid

El portavoz del PSOE ha asegurado que ha “ha disfrutado de 103 mañanas libres” y “223 tardes libres”. “Ha tenido dos días de agenda normal” y “es un privilegiado y se ha montado un auténtico chocho” y “es un político a mesa puesta”, ha afirmado el portavoz de los socialistas.

Herrero ha hecho un repaso a la trayectoria política de Carnero y su paso por la Diputación y como concejal en el Ayuntamiento afirmando que “no ha perdonado ni un céntimo”. Ha acusado a Carnero de “no querer” acceder como candidato a la alcaldía.

“Estoy entregado al proyecto de Mañueco. Y podía estar entregado al de Valladolid. Ha estado 12 años cobrando por dos cargos”, ha explicado en su exposición Herrero. El socialista ha añadido que “usted es mayorista, no es de los que limpian pescado”, en franca alusión a una serie televisiva. “Para usted, el trabajo de oposición es indigno”.

También ha recordado Herrero las promesas como el soterramiento, la remodelación del Estadio José Zorrilla, por ejemplo, que, de momento, no han sido cumplidas.

“Es mentira que renunciase al sueldo de alcalde. Cobra 100.000 del Senado y 14.000 del Ayuntamiento. Creo el puesto de alcalde b, fichó a un chófer de confianza y se fue al Senado, confiado de implantar el modelo de la Junta. Y que ser alcalde de Valladolid sería como ser consejero o presidente de la Diputación”, ha afirmado Herrero.

Ha acusado a Carnero de tres excusas para su presencia en el Senado. La primera la de “conseguir el soterramiento” y “librarnos de la integración”. “Solo ha hecho tres preguntas sobre el soterramiento en el Senado”, ha denunciado Herrero.

La segunda excusa para ser senador que ha recordado el socialista fueron las declaraciones de Carnero para “controlar al Gobierno de España”. La comisión que preside el alcalde de Valladolid “solo ha tenido cuatro sesiones”, ha añadido el portavoz de la oposición.

La última excusa es “para salvar la patria”. “Ya está bien de tomar el pelo, en el senado no hace nada, no hace preguntas desde febrero. Es un insulto a la ciudad y al ayuntamiento. Cuando dice cuanto mejor senador, mejor alcalde es un insulto. Está disfrutando del chollo que se ha montado y lo paga la ciudad. Valladolid no le importa nada”, ha finalizado el socialista, con tono bronco.

“¿Con quién se reúne?”

Rocío Anguita, la portavoz del Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra, se ha preguntado “¿Con quién se reúne el alcalde?” y ha criticado la “elección a dedo” en un “fraude democrático” por la elección del primer edil B.

“La voz de la ultraderecha lleva a que se acusa a este grupo de incitar a la violencia en las Fiestas de San Juan de Valladolid con el silencio del alcalde. Solo mira a otro lado y espera a que pase la marejada lo más pronto posible”, ha denunciado Anguita.

Rocío Anguita y Jonathan Racionero, concejales de VTLP

La portavoz de VTLP ha criticado la gestión del “resto de concejalías” con ejemplos como el de la calle Estación y su obra. Puente de Poniente, la gestión en los centros cívicos… “¿No se cansan de hacer el ridículo?”, se ha preguntado la portavoz que ha cargado también contra la gestión y las decisiones en Arco Ladrillo.

Anguita ha acusado a Carnero de “despreciar a los ciudadanos de Valladolid” por leer su discurso en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad y de “no prepararse los asuntos de los diversos plenos”.

“Tenemos un alcalde que no patea las calles y los barrios. Llega en coche y se va en coche. No deja que los ciudadanos le pregunten. Ni conoce la ciudad ni nada de lo que se habla. Su domicilio no está en Valladolid y no promueve la participación de la ciudadanía y la sociedad civil”, ha explicado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra.

La de VTLP ha vuelto a llevar al pleno la polémica con el Centro de Refugiados. “Manipular a las entidades sociales de forma torticera no es una buena idea” y “gestionar la ciudad requiere de talento y fuerza”, ha explicado, mencionando la gestión sobre la cúpula de la Iglesia de la Vera Cruz y de la última tormenta del viernes.

“Tener una dedicación a tiempo parcial con el Senado no le permite cumplir con su acción en el Ayuntamiento. Ese es el problema. Tenerle como alcalde y senador nos sale por 180.000 euros. Ha dejado la alcaldía para irse al Senado y ni hace de senador ni de alcalde. Son compromiso los vecinos los que pagarán su grave falta de”, ha defendido Anguita.

PP y Vox, de la mano contra Herrero y Anguita

Irene Carvajal, la concejala de Educación y Cultura y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, ha sido la que ha tomado la palabra, después de Anguita, por Vox para recordar que “en los últimos plenos se ha dado respuesta ya a los desvaríos presentados por sus grupos”.

“Señor Herrero no es usted un buen ejemplo para hablar de agendas vacías. Es un ejemplo de incompetencia”, le ha espetado Carvajal a Herrero, defendiendo que la ciudadanía “dijo no a un Gobierno de izquierdas” y sí a “una coalición entre PP y Vox”.

La de Vox ha espetado a Herrero que él “ejerce de portavoz del Grupo Municipal Socialista por la marcha del ministro Puente”. “Existen motivos para que el señor Carnero defienda a Valladolid que es lo que no hace Puente desde el Gobierno. Es una extrema necesidad que en el Senado se ejerza esta función”, ha argumentado Carvajal.

La teniente de alcalde ha defendido a Carnero asegurando que “no delega funciones”. “Señores de la izquierda son un auténtico fracaso”, ha finalizado.

Irene Carvajal, teniente de alcalde de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid

Blanca Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Popular, ha acusado a Herrero de “faltar al respeto a los ciudadanos” al “estilo socialista”. Y ha querido dar las gracias al portavoz socialista por este pleno extraordinario en una breve intervención de dos minutos.

Blanca Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid

Réplicas y máxima tensión

“La vida es muy caprichosa. Han llegado con vino y mantel”, ha contestado Herrero a Jiménez, que se ha abierto a un pleno para analizar la labor del Grupo Municipal Socialista en la oposición”, ha defendido el portavoz socialista.

“Que condene el señor Carnero el golpe de Estado. Estos señores con los que gobiernan, son con los que no se quiere gobernar en Europa”, ha añadido Herrero hablando de Vox, socios de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valladolid.

“Hay un registro oficial de lo que hacen todos los chóferes salvo el del señor Carnero. Esta es la transparencia. En 11 meses ha hecho 16 viajes. Nueve son a Madrid. ¿Por qué no usa el tren? Fiestas de Villalón, Olmedo, Medina… haciendo Valladolid, señor Carnero”, ha añadido Herrero.

“El día del golpe de Estado no había hecho la comunicación. Mi herencia es el cumplimiento de la Ley, el que me dejaron mis padres y abuelos”, ha contestado Carvajal al portavoz socialista.

Blanca Jiménez, de nuevo para el PP, ha acusado a Pedro Herrero de “estar en caída libre” y ha justificado la enmienda presentada por su partido ante la moción del PSOE. Enmienda que finalmente ha salido adelante.

“Usted miente sin reparo. Nunca va a ser ni alcalde ni funcionario de carrera de Grupo 1. Todo su planteamiento está siendo falso y torticero”, ha defendido Jiménez que ha avalado la legalidad y compatibilidad de que Jesús Julio Carnero sea senador y alcalde en el Ayuntamiento de Valladolid.

La portavoz del Grupo Municipal Popular ha destacado que hay 49 senadores y 16 diputados en España que “combinan esa responsabilidad con la de la Alcaldía”. “¿Valladolid es menos que otras ciudades de España? ¿No merece tener representación en la Cámara?”, se ha preguntado.

Blanca Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Popular con las promesas de Carnero

Jiménez ha mencionado a Tomás Rodríguez Bolaños o a Emiliano García-Page, que compatibilizaron cargos en el pasado, intentando desmontar, por parte de los “populares”, la versión de los socialistas que nos han traído hasta este pleno extraordinario.

“¿Le parece correcto combinar, como hizo el señor Puente, la portavocía de la Ejecutiva Federal del PSOE con la Alcaldía de Valladolid?”, ha añadido Blanca Jiménez, asegurando que Carnero “renunció a retribuciones de la Alcaldía al ser senador”.

Si el alcalde de Valladolid cobrara del Ayuntamiento y del Senado, Jiménez ha señalado que la cuantía “sería mayor” de lo que ha dicho Herrero. “Percibe lo mismo que un concejal en el Consistorio”, ha informado.

Jiménez ha denunciado que Herrero “cobra 96.800 euros” y ha añadido que “cuesta 800 euros a los ciudadanos al día” y contra esto “un alcalde dedicado a Valladolid que cuesta cero euros a las arcas municipales”.

“El alcalde Carnero ha hecho más como senador en un año que el ministro Puente”, ha defendido Blanca Jiménez para sacar otra tabla y hablar de los compromisos cumplidos por el primer edil de la ciudad.

“Vamos a hacer las galas de las estrellas Michelin y ser alcalde y senador es esencial en los tiempos que corren”, ha defendido Jiménez que “ha comparado las 1054 actividades de Puente en el primer año de mandato contra las 1062 de Carnero”.

La portavoz del PP ha defendido que “para ser un buen político hay que ser buena persona” y ha acusado a Pedro Herrero de “no ser un buen político”.

Herrero acusa a Carnero de no intervenir

“Nos choca que no haya intervenido. Hemos pedido este pleno para que conteste. Pero no hay querido. No ha aportado ningún dato. 83 días sin hacer nada, mañanas y días libres, es el resumen”, ha comenzado Herrero.

El portavoz socialista ha asegurado que ninguna ciudad mayor que Valladolid tiene un alcalde que sea senador. “¿Si tan bueno es por qué no hace senador al presidente de la Diputación?”, se ha preguntado Herrero que ha apostado por enviar al Senado al presidente Conrado Íscar.

Ha cargado contra Irene Carvajal, de nuevo, y ha asegurado que el PP “tiene mucha paciencia por aguantarle” y ha cargado contra el término que usa Blanca Jiménez de “las cositas de Pedro”, volviendo a abrirse a la opción de convocar un pleno para hablar de su actividad.

“Decidí quedarme al frente de mi grupo. Elegí quedarme en Valladolid. La política municipal es lo más bonito que hay”, ha apuntado Herrero, finalizando con un “Valladolid merece tener un alcalde al cien por cien”.

Carnero ha cortado a Herrero cuando se pasaba de tiempo. Y ambos han chocado por estos espacios temporales. “Usted impuso la hora de hoy”, ha añadido Herrero. Carnero le ha pedido que “concluya”. “Me quiere censurar”, ha añadido Herero y Carnero le ha recordado que “no es alcalde”.

“Usted es un superhombre. Un Mesías. Va a soterrar desde Madrid, algo que ningún alcalde ha conseguido nunca. Y tiene una obsesión con Puente y conmigo. Ya que usted seguirá trabajando por la provincia de Valladolid en el senado y como alcalde, que se piense también ser presidente de la Diputación. Quita a Íscar y dos por uno”, ha finalizado Herrero.

Carnero contesta al final, de forma breve, y la enmienda de sustitución sale adelante

“Ortega Lara se fue del PP y se fue a Vox y por eso podemos pactar con ello. No pactamos con los verdugos del señor Ortega Lara. Ese es un matiz que en la sociedad española se tiene claro. Es un problema de víctimas y verdugos”, ha afirmado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha agradecido las intervenciones de Carvajal y Jiménez y ha agradecido a Rodrigo Nieto, concejal de Servicios Sociales, que haya interrumpido sus vacaciones.

“El pleno ha empezado a las 8.15 porque a partir de las 11.00 se ofician bodas, matrimonios por distintos compañeros que están afectados familiares. Dar la enhorabuena al señor Otero, dado que va a contraer su hija matrimonio y Romero va a ejercer”, ha asegurado el alcalde de Valladolid.

Carnero ha señalado que se “defiende el estado de derecho” estando “en contra de la amnistía”. “Valladolid también tiene derecho a tener un soterramiento. Sus vecinos. Se defiende el estado democrático con división de poderes”, ha afirmado el primer edil.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid

“El Senado es una Cámara de representación territorial donde puedan estar los representantes de las comunidades y también de las corporaciones locales. En el Senado hay 49 alcaldes y defienden en el Senado los intereses de sus ciudadanos. Es de sentido común. La pura simplicidad. Me dedicaré en cuerpo y alma en defensa de los ciudadanos”, ha finalizado Carnero.

La propuesta del PSOE ha sido enmendada por una enmienda de sustitución del PP que ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE y VTLP. El primer punto es para ratificar su compromiso para favorecer el ejercicio de los derechos constitucionales de sufragio activo y pasivo, especialmente de los miembros de la corporación municipal rechazando cualquier utilización de la legislación electoral con carácter “ad hominem”.

Y el segundo punto de la enmienda aprobada declara el apoyo al artículo 69 de la Constitución que proclama que el Senado “es la cámara de representación territorial” y que la presencia de alcaldes y concejales elegidos por decisión popular favorece la defensa general de los intereses de los municipios y los particulares de la ciudad de Valladolid.