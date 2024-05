“No tuviste compasión, ni sentimiento, ni corazón”: nuevas pintadas donde apareció el cadáver de Esther López

Habría sido el pasado martes, 28 de mayo de 2024, cuando Esther López habría cumplido 38 años de no haber sido por su desaparición el 13 de enero de 2022, en días de angustia tremenda para su familia y amigos y para un pueblo que se volcó en encontrar a la vecina de Traspinedo.

Sin embargo, el cuerpo de Esther aparecía el pasado 5 de febrero de 2022 en una cuneta de la N-122 que desemboca en la localidad vallisoletana, sin vida y después de 22 días de angustia.

El recuerdo de la joven permanece aún en el lugar y, en las últimas horas y cómo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León la hermana de Esther, Inés López, han aparecido pintadas que cargan contra el único investigado en el caso: Óscar S.

“No tuviste compasión, ni sentimiento, ni corazón”, se puede leer en dicha pintada, que se dirige claramente al principal sospechoso que, sin embargo, no ha pasado ni un día en prisión a la espera de las decisiones de la jueza que vengan desde el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid después de varias prórrogas en la investigación.

“Se puede ver en mis ojos y se puede ver en mi ser, ya no soy la misma desde que te fuiste. No tuviste tiempo de despedirte… no tuviste esos últimos minutos para darnos un último abrazo ni para que te pudiera decir todo lo que te quiero”, asegura Inés en un mensaje a través de las redes sociales en el día del cumpleaños de Esther.

La hermana añade que le “duele extrañar” a Esther y también “sus recuerdos”. Añade que le “duele fingir que la vida sigue” y que tiene “el alma, el corazón y la vida rotos”.

“Me duele fingir que estoy bien, y con una sonrisa tener que disfrazar que una parte de mi murió aquel día junto a lo que más quería. ¿Cómo hago para vivir con esto? Felices 38, mi estrella. Feliz cumple Esther”, ha finalizado.