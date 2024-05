El 'vende lo que no usas' llega a Almenara-Puras: primera edición del Car Boot Sale

Todos, o casi todos, tenemos en casa algo que no utilizamos que, aunque esté en buen estado no sabemos qué hacer con ello o, simplemente, no nos gusta y querríamos darle una segunda vida.

Para todos estos objetos, la Diputación de Valladolid ha organizado la primera edición del Car Boot Sale, que tendrá lugar el próximo 2 de junio en el Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras.

En este peculiar mercadillo se podrá realizar la compraventa de bienes de segunda, previa inscripción de 10 euros, en una incitativa que tiene como objeto potenciar las dinámicas de economía circular además de favorecer los encuentros intergeneracionales además de dinamizar el medio rural de la zona sur de la provincia.

Además, 'Vende lo que no usas' contará con una zona gastronómica de food trucks, donde se podrán adquirir productos de la marca Alimentos de Valladolid, así como un parque infantil para que se pueda acercar hasta el museo desde los más pequeños hasta los más mayores.