"Los premios no tienen nunca color, te los dé quien te los dé": Lola Herrera zanja la polémica

El premio otorgado por el Ayuntamiento de Valladolid a la periodista Lola Herrera por el Día Internacional de la Mujer ha generado bastante revuelo, primero por tratarse de un galardón concedido por un Gobierno de PP y Vox cuando la actriz se ha mostrado siempre muy crítica con la derecha y, en especial, con la extrema derecha; y en el día de ayer al conocerse que la vallisoletana no podía recoger personalmente la distinción este viernes 8 de marzo.

Según ha confesado la propia actriz a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, ella no entiende el motivo de este revuelo, ya que, ella sostiene que su falta de asistencia al acto institucional de este viernes en el que el Consistorio pucelano va a entregarle el premio, no se ha tratado de un cambio de última hora, sino que "yo nunca he dicho que fuese a ir a recoger el premio porque no podía desde el primer momento".

En este sentido, la prestigiosa actriz ha aclarado que, efectivamente, su ausencia se debe, tal y como confirmó el Ayuntamiento a este periódico, a cuestiones de agenda: "Yo estoy sujeta a un contrato que está firmado desde hace un año y medio y estoy trabajando en Madrid haciendo la función 'Adictos'. Nunca me he comprometido a ir a Valladolid a recoger nada porque sabía que no podía ir. Estoy trabajando en el teatro Reina Victoria todos los días de la semana menos los lunes, desde el 21 de febrero y hasta el 14 de abril. Luego continuaremos gira por España", ha explicado.

Por todo ello, Lola Herrera ha desvelado que, por el momento, no sabe cuándo podrá regresar a su tierra natal a recoger la preciada distinción. "Tengo muchos años, mucho jaleo y mucho trabajo, entonces no sé cuándo podré ir, ni el Ayuntamiento me ha hablado de cuándo se podría ir", ha espetado.

De cualquier modo, Lola se siente realmente agradecida con el Consistorio de su ciudad por el hecho de reconocerle una vez más su trabajo, independientemente de que el Gobierno municipal esté integrado por PP y Vox, dos formaciones con ideas muy contrarias a las suyas.

Tanto es así, que, tal y como ha declarado, "los premios, si premian un trabajo, no tienen nunca color, te los dé quien te los dé". "Yo he recibido premios de todo tipo y un montón de ellos en la época de Franco, o sea, que lo que quiero decir es que para mí es algo totalmente ajeno a mi pensamiento y a mi manera de entender las cosas", ha expresado.

Finalmente, Lola ha apuntado que un premio se lo dan por su trabajo, no por sus ideas o por sus creencias políticas, entonces "todo lo que me premien por mi trabajo, estoy dispuesta a aceptarlo me lo de quien me lo de, porque es mi trabajo". Y es que, en esta ocasión, este galardón de categoría individual otorgado por el Ayuntamiento premia "su trayectoria en beneficio de la igualdad y la visibilización y difusión de la labor que hacen las mujeres en su ámbito profesional".