Valladolid ultima los detalles ante la visita del rey Felipe VI este jueves: así ha sido el ensayo general

Valladolid ha comenzado con los preparativos del 375 aniversario del Regimiento de Caballería 'Farnesio' nº12. Un acto muy especial que tendrá lugar este jueves en el Paseo del Campo Grande donde se espera una gran expectación de vecinos y turistas que se acercarán a la zona.

Un evento que estará presidido por el rey Felipe VI y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un solemne acto en el que harán una pequeña reseña histórica y un homenaje a los que dieron su vida por España. Del mismo modo, culminará con un desfile ante los asistentes.

Para dejar todo a punto, este miércoles ha tenido lugar un especial ensayo que ha contado con la presencia de unos 250 efectivos del regimiento y otras unidades de Burgos y la Guardia Civil, junto a unos 20 carros de combate.

Los ciudadanos presencian el ensayo del desfile Miriam Chacón Ical

Las unidades y vehículos estaban ya preparados a las 10:000 horas y han generado algún corte al tráfico, tal y como estaba previsto y anunciado por la Policía Municipal, en las zonas de Plaza España, la Calle Miguel Íscar, el Paseo Zorrilla y la propia Acera Recoletos, entre otros.

En relación al propio acto, será a las 07:30 horas cuando lleguen las unidades blindadas y el corte total al tráfico tendrá lugar a las 08:00 hora hasta las 15:00 horas. Según han informado fuentes policiales, las calles que se verán afectadas serán las siguientes: C/ María de Molina (desde Plaza. Zorrilla hasta C/ Doctrinos), C/ San Ildefonso, Plaza. Tenerías, C/ Juan de Juni, Pº Zorrilla, Pº Filipinos, Plaza Colón, C/Gamazo y Plaza España. Se llegará por Plaza Colón- Acera de Recoletos a la presidencia del acto sobre las 11.00 horas.

Por otro lado, la Acera Recoletos, lugar donde se celebra el acto, estará cortada desde las 08:00 hasta las 15:000 horas.